Američko-saudijski sporazum o razvoju nuklearne energije otvorio je novu raspravu o bezbednosti Bliskog istoka i budućnosti globalnog režima neširenja nuklearnog oružja.

Za razliku od ranijih američkih sporazuma ovog tipa, novi dogovor ne predviđa dodatni protokol kojim bi Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAGATE) vršila redovne međunarodne inspekcije saudijskih nuklearnih postrojenja.

Upravo zbog toga sporazum je izazvao zabrinutost dela međunarodne zajednice, stručnjaka i pojedinih američkih kongresmena.

Zašto je sporazum izazvao toliku pažnju?

Prema dostupnim informacijama, nadzor nad saudijskim nuklearnim objektima trebalo bi da obavljaju američke institucije, umesto međunarodnih inspektora MAGATE.

Kritičari smatraju da bi takav presedan mogao da podstakne i druge države da zatraže slične aranžmane, čime bi bio oslabljen postojeći sistem međunarodne kontrole nuklearnih programa.

Iran u centru cele priče

Saudijska Arabija već godinama upozorava da razvoj iranskog nuklearnog programa predstavlja najveći bezbednosni izazov za region.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da je Iran obogaćivao uranijum do nivoa od 60 odsto, što je znatno iznad količina potrebnih za civilnu upotrebu, dok stručnjaci navode da je put do nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja relativno kratak.

Zvanični Teheran, međutim, odbacuje optužbe da razvija nuklearno oružje.

Strah od nove nuklearne trke

Analitičari upozoravaju da bi američko-saudijski sporazum mogao da podstakne i druge regionalne sile, poput Egipta i Turske, da ubrzaju razvoj sopstvenih nuklearnih programa.

Pojedini stručnjaci upozoravaju da bi slične zahteve u budućnosti mogle da iznesu i zemlje Evrope, kao i Japan i Južna Koreja, ukoliko procene da im je potrebna dodatna bezbednosna garancija.

Protive se i u Americi

Protiv sporazuma izjasnili su se i pojedini članovi američkog Kongresa.

Oni smatraju da bi zaobilaženje međunarodnog sistema nadzora moglo da oslabi režim neširenja nuklearnog oružja i poveća rizik od nove globalne trke u razvoju nuklearnih kapaciteta.

Istovremeno, pristalice sporazuma ističu da je reč o programu namenjenom isključivo razvoju civilne nuklearne energije i jačanju energetske bezbednosti Saudijske Arabije.

Izvor: MK / agencijski izveštaji.