Iranska Uprava za upravljanje plovnim putevima Persijskog zaliva objavila je danas da saobraćaj kroz Ormuski moreuz neće biti moguć dok se ne uspostave stabilnost i mir.

"Zbog kontinuiranih agresivnih dejstava američkih vojnih snaga u regionu, saobraćaj kroz Ormuski moreuz nije moguć", navela je Uprava za upravljanje vodnim putevima Persijskog zaliva u poruci koju je, kako se precizira, objavila zbog ponovljenih pitanja podnosilaca zahteva, prenosi agencija Tasnim.

Kako je rečeno, svi zahtevi će biti pregledani i dozvole će biti izdavane postepeno, na osnovu redosleda i rasporeda, čim se uspostave stabilnost i mir.

U četvrtak je načelnik Generalštaba i zamenik koordinatora iranske vojske admiral Habibolah Sajari izjavio da nikakvo kretanje kroz Ormuski moreuz nije moguće bez odobrenja Irana, ističući da iranska mornarica ima potpunu kontrolu nad tim područjem.

"Mornarica Islamske Republike Iran u potpunosti kontroliše istočni deo Ormuskog moreuza, severni deo Indijskog okeana i Omanski zaliv", rekao je Sajari, prenela je iranska državna agencija IRIB.