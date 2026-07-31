"Toliko je toga urađeno. Ponosan sam. Nije istina da je sve isto. Mi živimo u nekom starom vremenu, ne razumevajući promene. Danas jednim delom ne razumemo šta se u svetu zbiva, ali mislim da državno rukovodstvo razume. Zato razgovara sa svima, uzima najbolje od svih i čuva svoju zemlju", rekao je Vučić.

"Dobri su nam podaci i prihodi danas. Očekivali smo 19,4 milijarde, dobili smo 20,3 milijarde u prihodima. Čak smo i akcize očekivali. Mnogo smo izgubili zbog nafte, ali prvo mesto smo u ovom trenutku u Evropi, može samo Irska da nas pretekne. Za sada smo prvi u Evropi i to će nam omogućiti značajan rast plata i penzija", objasnio je predsednik.