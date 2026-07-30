"Dobro će osetiti naš odgovor!" Trampova žestoka pretnja Iranu posle raketnog napada na američke vojne baze!

- Pustićemo ih da nastave pregovore - rekao je Tramp.

Zajednički udari SAD i Saudijske Arabije

Ove izjave usledile su nakon što su Sjedinjene Američke Države i Saudijska Arabija u utorak izvele zajedničke napade na militantne grupe koje podržava Iran u Iraku. Američki i saudijski borbeni avioni gađali su logističke centre i skladišta naoružanja tih grupa.

Početkom meseca u Jordanu su u raketnom napadu i napadu dronovima poginula dva američka vojnika, što je navelo Trampa da intenzivira dvonedeljnu vojnu kampanju protiv Irana.

Nedostatak raketa Patriot i pregovori o primirju



Prema pisanju "Njujork tajmsa", Tramp je odustao od planiranog proširenja napada zbog smanjenih zaliha presretačkih raketa za sisteme Patriot.

U petak su obe strane, prema navodima medija, bile spremne da se vrate privremenom sporazumu o prekidu vatre, ali je iranska kontrola nad Ormuskim moreuzom ostala glavna prepreka.

Posle gotovo četiri meseca blokade, moreuz je 17. juna ponovo otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, nakon potpisivanja Memoranduma o razumevanju.

Postojala je nada da će pregovori dovesti do trajnog sporazuma, okončati sukob i stabilizovati cene energenata na svetskom tržištu. Međutim, prema navodima teksta, ta očekivanja nisu se ostvarila, jer su snage iranske Revolucionarne garde ponovo otvorile vatru na brodove koji prolaze kroz moreuz.

Strah od širenja sukoba

Posle dve sedmice bombardovanja tokom jula, Tramp navodno nije spreman da dodatno produbljuje rat.