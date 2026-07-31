Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da država ne sme da se vodi kratkoročnim interesima i da ozbiljne odluke zahtevaju odgovornost i dugoročno planiranje.

- Država nije igračka, nije trenutni interes i ne može tako da se računa - poručio je predsednik.

Govoreći o povećanju zarada u javnom sektoru, Vučić je posebno izdvojio zaposlene u centrima za socijalni rad, istakavši da će upravo oni imati veće povećanje plata od ostalih.

- Želim ljudima koji rade u centrima za socijalni rad da kažem: Garantujem im da će oni imati veće povećanje od ostalih. Rade jedan od najtežih poslova u Srbiji - rekao je Vučić.

Predsednik je ocenio da njihov rad godinama nije bio dovoljno cenjen i da je vreme da se to promeni.

- Potcenjivali smo njihov rad. Zamislite samo da radite takav posao. Potrebno je da u budućnosti imamo više ljudi koji će se baviti tim pozivom. To su vredni i osetljivi ljudi, sa mnogo empatije, koji razumeju tuđe probleme - istakao je predsednik.