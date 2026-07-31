Izraelska vojska saopštila je da je 14 vojnika bataljona Cabar, koji su predvodili napuštanje baze Sde Tejman u četvrtak, kada je bazu privremeno napustilo oko stotinu pripadnika jedinice, osuđeno na 30 dana vojnog zatvora i uklonjeno iz borbenih redova.

Preostalih oko 80 vojnika koji su tog dana napustili bazu u međuvremenu se vratilo u kasarnu i tokom vikenda proći će dodatni program čiji je cilj, prema rečima vojske, jačanje discipline i vrednosti koje se očekuju od pripadnika borbenih jedinica.

Šta je izazvalo pobunu

Vojnici tvrde da je incident pokrenula odluka starešina da se iz prostorija četa uklone i unište određene oznake koje su, prema izjavama pripadnika jedinice datim izraelskom javnom servisu KAN, zapravo služile kao spomen na poginule saborce. Vojno rukovodstvo u zvaničnom saopštenju nije potvrdilo da je reč o memorijalnim obeležjima.

Jedan od vojnika je za portal Vala opisao scenu koja je, kako kaže, dodatno raspalila situaciju:

– Jedan od komandanata je čekićem od pet kilograma razbio jedno od tih obeležja.

Ultimatum preko Votsap grupe

Nakon što je jedinica napustila objekat, komandiri su preko zajedničke Votsap grupe, u kojoj su, prema navodima, bili i roditelji vojnika, poručili da će oni koji se vrate do 16 časova izbeći najstrože disciplinske sankcije.

Roditelji tvrde da su njihova deca kao ključni razlog za neposlušnost navela upravo video-snimke na kojima se vidi uništavanje obeležja. Jedan roditelj je opisao reakciju sina rečima da je prizor delovao ponižavajuće, kao brisanje svega kroz šta su vojnici prošli tokom poslednjih godina, bez ikakvog objašnjenja.

Iza incidenta: Jedinica iscrpljena posle Libana

Kontekst pobune delom objašnjava i nedavna borbena istorija bataljona. Brigada Givati se tek vratila iz zahtevnih operacija u južnom Libanu, gde je, prema podacima vojske, zauzela više ključnih položaja, uključujući greben Bofor i Bint Džbeil. Izvori bliski jedinici navode da su pojedini vojnici posle tih borbi bili pod velikim psihičkim opterećenjem, sklони izraženijim emocionalnim reakcijama što je, prema tim navodima, doprinelo intenzitetu protesta.

Jedinica se sada sprema za novi raspored, ovog puta na takozvanoj Žutoj liniji u Pojasu Gaze.

Vojska brani odluku komandanta

Uprkos reakciji vojnika, vojno rukovodstvo je već u četvrtak izrazilo punu podršku komandantu bataljona koji je naredio uklanjanje oznaka. Dodatne kazne najavljene su i za dvojicu vojnika koji su se u bazu vratili tokom noći, dok jedan pripadnik jedinice, prema poslednjim informacijama, i dalje nije došao u kasarnu.

Bazu su posetili komandant brigade Givati, pukovnik Netanel Šamaka, i komandant 162. divizije, brigadni general Sagiv Dahan, kako bi sa vojnicima direktno razgovarali o incidentu. Obraćajući se jedinici, Šamaka je istakao da su vojnici tokom rata pokazali hrabrost i posvećenost, uz rizikovanje sopstvenih života na svim frontovima, ali je naglasio da disciplinski prekršaj koji se dogodio u bataljonu Cabar predstavlja ozbiljan događaj kojem, kako je rekao, nema mesta ni u vojsci ni u samoj brigadi.