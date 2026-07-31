Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se večeras građanima Srbije u programu Niš TV.

Tokom gostovanja predsednik govori o svim najvažnijim aktuelnim temama koje se tiču države i građana Srbije.

- Nalazimo se ovde nedaleko od Kalme, na putu za Staru planinu - rekao je predsednik.

Predsednik Srbije je potom otkrio da je doneo mnogo lekova, od antibiotika, do raznih lekova za želudac, do medikamenta za dijabetes, povišeni pritisak... Čije će cene od sutra biti značajno smanjene.

Pokazao je i lekove, njih 16, čije će cene od 17. avgusta biti snižene.

- Od antibiotika, panklava, do raznih lekova za želudac, do glukofaža za dijabetes ako se ne varam, za pritisak. Glukofaž sa 283 na 121. Od sutra od 600 do 1100 dinara će ići njihova cena. Mislim da je ovo veliko olakšanje za ljude.

- Od 17. avgusta imamo 16 vrsta lekova, za razređivanje krvi i lekovi protiv šloga, izliva krvi u mozak. Biće od 600 do 1100 dinara. Risagala, trambocena, kerdoksa, ksareta, daksanla. Svih mogućih...

- Gubićemo na godišnjem nivou 30 miliona. Uskoro nam ulaze Astra Zenekini lekovi koji su važni za rak pluća, materice, dojke, bešike, inovativni lekovi. Ako na početku napadnete bolest, oni leče. Najnoviji inovativni lekovi, koštaju 100 miliona.