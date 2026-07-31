Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir ocenio je danas da je nacrt mirovnog sporazuma za Pojas Gaze "neprihvatljiv za Izrael".

Ben-Gvir je u objavi na platformi X naveo da bi sporazum kojim bi se obustavila likvidacija pripadnika Hamasa bio "jednak pristanku da se Hamas pripremi za naredni masakr", prenosi Al Džazira.

"Likvidacije u Gazi moraju da se nastave, podsticanje iseljavanja mora da se sprovede, a Izrael mora da pobedi", poručio je Ben-Gvir.

Protivljenje predloženom sporazumu izrazio je i bivši načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot, jedan od kandidata za naslednika izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Ajzenkot je ocenio da je svaki sporazum koji ne podrazumeva "uništenje vojne i upravljačke strukture Hamasa ili njeno raspuštanje potpuni neuspeh".

On je dodao da činjenica da premijer nije predstavio sporazum izraelskoj javnosti otvara ozbiljna pitanja o tome da li je Izrael učestvovao u njegovom kreiranju ili mu je sporazum ponovo nametnut bez njegovog učešća.

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su ranije danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža.

Dvojica visokih zvaničnika Hamasa, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za Afp, a što je preneo Tajms of Izrael, naveli su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal pokreta, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.