Zemlje Evropske unije, koje čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim „crvenim linijama“. U tom smislu, one su „prešle sve što se može preći“, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

„One (EU) prešle su sve što se može preći, tako da nema smisla dalje brojati“, rekao je Peskov saradniku novinske agencije „Vesti“ Pavlu Zarubinu, komentarišući reči Ursule fon der Lajen, predsednika Evropske komisije, koja je okrivila Rusiju za incident sa dronom u Rumuniji i izjavila da je Moskva „prešla još jednu crvenu liniju“.

Portparol je istakao da je uzrok svih problema Ukrajina i delovanje kijevskog režima.

„Zemlje koje čine sve što je moguće da osiguraju nastavak rata ne bi trebalo da govore ni o kakvim 'crvenim linijama'“, dodao je Peskov.

Istovremeno, on je Ukrajinu i postupke kijevskog režima nazvao izvornim uzrokom svih problema u odnosima između Rusije i Evrope.

U petak je Ministarstvo odbrane Rumunije saopštilo da je bespilotna letelica pogodila krov kuće u Galacu, pri čemu su povređene dve osobe. Vlasti te zemlje optužile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze. Istovremeno, rumunska vojska nije presrela dron, iako ga je pratila pomoću radarskih sistema.

Predsednik Rumunije Nikušor Dan izjavio je da je zbog incidenta doneta odluka da generalni konzul Rusije u Konstanci bude proglašen personom non grata i da bude zatvoren Generalni konzulat Rusije u tom gradu.