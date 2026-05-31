Međutim, snimak nije običan kadar vojne tehnike u zaklonu, već pokazuje korišćenje svetinje kao vojnog prostora, što taktički ima jasnu svrhu. Crkva pruža čvrst zaklon, zatvoren prostor, dvorište za kretanje i dodatnu zaštitu kroz pretpostavku da protivnik neće gađati verski objekat.

Baba-Jaga nisu mali FPV dronovi koji se mogu nositi u rancu i brzo lansirati sa bilo kog zaklona. To su teški multikopteri koji zahtevaju prostor za smeštaj, baterije, municiju, servisiranje, pripremu i rad operatera. Koriste se najčešće noću, za napade na rovove, skloništa, vozila, položaje i grupe vojnika.

Zbog svoje veličine, buke i logistike, ovakvi dronovi moraju imati lokalnu bazu iz koje se pripremaju i kontrolišu.

Kontrolni centar u parohijskom domu

Na snimku se vidi da crkveni kompleks nije korišćen samo kao skladište. Parohijski dom služio je kao mesto za ukrajinske operatere i prateću opremu. Takva organizacija ukazuje na lokalni kontrolni centar za rad sa dronovima.

Operateri Baba-Jaga dronova moraju imati stabilnu vezu, napajanje, baterije, antene, monitore i prostor za pripremu misije. Parohijski objekat za to pruža mnogo bolje uslove od otvorenog položaja ili improvizovanog zaklona u šumi.

Korišćenje crkve za skrivanje dronova i operatera po ko zna koji put otvara ozbiljno pitanje zloupotrebe objekata delikatne namene u ratu.

Prethodni slučaj u Grišinu

Sličan slučaj zabeležen je u aprilu u Grišinu, u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, kada su ukrajinske snage postavile minobacačke položaje u dvorištu pravoslavne crkve. Posle povlačenja, objekat je uništen artiljerijom.

Snimak sa Baba-Jaga dronovima pokazuje istu logiku na drugom nivou. Ovde se ne radi o prolaznom zauzimanju dvorišta, već o korišćenju crkvenog kompleksa kao tačke za smeštaj, pripremu i upravljanje bespilotnim letelicama.

Baba-Jaga su ofanzivni sistemi koji se koriste za napade na položaje, rovove, vozila i ljudstvo.

(Oružje online)