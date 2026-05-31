Evropska unija razmatra privremeno zamrzavanje cena ruske nafte usled bliskoistočnog sukoba, izveštavaju mediji.

Prema navodima medija, zamrzavanje cena nafte omogućilo bi da se one zadrže na sadašnjem nivou.

Kako su dodali izvori, blok takođe razmatra obustavljanje dinamičnog i automatskog povećanja cenovnog limita na naftu do kraja godine, u svetlu izuzetnih okolnosti na Bliskom istoku, ili ograničavanje cene na 60 dolara, što odgovara maksimalnom nivou koji su utvrdile zemlje G7.

- Sledeća revizija gornje granice cena (za naftu) u julu će verovatno dovesti do povećanja nivoa na najmanje 65 dolara, što je više od prethodnog praga od 60 dolara koji je kolektivno postavila Grupa sedam (G7) - napomenuli su izvori.

Počev od 5. decembra 2022. godine, zemlje G7 uvele su ograničenje cene od 60 dolara po barelu za rusku naftu koja se transportuje morem; transport i osiguranje skuplje nafte je zabranjeno.

Zatim je zvanično 3. septembra prošle godine EU snizila ovo ograničenje na 47,6 dolara po barelu, nakon čega su usledile slične mere u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Kanadi i Novom Zelandu.

Nakon toga, EU, Velika Britanija i Novi Zeland snizili su ograničenje na 44,1 dolar po barelu.

Kao odgovor, ruski predsednik Vladimir Putin izdao je dekret kojim se zabranjuje isporuka nafte i naftnih derivata stranim subjektima ako ugovori eksplicitno ili implicitno predviđaju korišćenje mehanizma ograničenja cena.

Evropske države upravo trpe ogromne gubitke zbog rata u Persijskom zalivu.

Prema medijima, zaključno sa 22. aprilom, ukupni evropski gubici zbog energetske krize iznosili su vrtoglavih 28 milijardi dolara.

(Sputnjik)










