Ukrajina nikada nije bila bliža miru nego u maju 2026. godine, izjavio je bivši predsednik Ukrajine Petro Porošenko.

"Želim da naglasim da Ukrajina, Evropa i svet nikada nisu bili bliži miru nego sada, u maju 2026. godine", citiran je na veb-sajtu stranke Evropska solidarnost.

Dodao je da je zadatak iskoristiti ovaj "uzak prozor mogućnosti". Prema rečima Porošenka, prva stvar koju treba učiniti jeste postići prekid vatre.

Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u aprilu da će se sukob u Ukrajini nastaviti dok predsenik "Volodimir Zelenski ne skupi hrabrost da zaključi mirovni sporazum sa Rusijom".

On je tom prilikom napomenuo da "Moskva ne želi prekid vatre, već trajan i održiv mir".

Rat će trajati 500 godina?

