Italija će rasporediti trupe i borbene avione u Rumuniju nakon što se ruski dron srušio na stambenu zgradu u regionu Galac, povredivši dve osobe.

Italijanski list „La Republika“ izveštava da će poslati oko 100 vojnika i nekoliko borbenih aviona u Rumuniju.



Misija će početi 15. juna i fokusiraće se na obuku rumunskih trupa u blizini istočnog krila NATO-a.



Više informacija za sada nije objavljeno, prenosi grčki portal Pronjuz.

Podsetimo, estonska policija i granična straža postavile su prve stacionarne sisteme za otkrivanje i praćenje dronova na granici sa Rusijom, a planirano je da do kraja godine čitava istočna granica bude pokrivena takvom opremom.

Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Estonije, prvi sistemi za otkrivanje dronova postavljeni su na tri deonice kopnene granice u jugoistočnom delu zemlje, između tromeđe Estonije, Letonije i Rusije i graničnog prelaza Luhama, prenosi portal Err.ee.