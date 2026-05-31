Prema navodima televizije CNBC, osnovni zadatak ovih robota nije bio učešće u borbenim aktivnostima, već dopremanje municije do položaja na prvoj liniji.

Reč je o modelima Phantom MK-1, koje je kompanija poslala u okviru pilot-demonstracije na terenu. Kako navodi CNBC pozivajući se na generalnog direktora kompanije Šanketa Pateka, upravo je isporuka municije bila njihova glavna funkcija tokom testiranja.

Ovaj događaj privukao je pažnju jer predstavlja prvi poznati slučaj upotrebe humanoidnih robota u realnim uslovima borbene zone. Iako tehnologija izaziva veliko interesovanje, dosadašnji rezultati pokazali su da postoje ozbiljna ograničenja koja sprečavaju širu primenu.

Model Phantom MK-1 može da nosi teret do 20 kilograma, što značajno ograničava količinu opreme ili municije koju može da transportuje. Dodatni problem predstavlja činjenica da konstrukcija robota nije zaštićena od vode, što može otežati rad u zahtevnim vremenskim uslovima.

Među najvećim izazovima pokazalo se i trajanje autonomnog rada. Nedovoljna izdržljivost baterija za sada predstavlja jednu od glavnih prepreka za masovnije korišćenje ovakvih sistema na terenu.

Uprkos tim nedostacima, kompanija ne odustaje od razvoja projekta. Naprotiv, nakon prve demonstracije već se priprema slanje unapređene verzije pod nazivom Phantom 2.

Kako prenosi CNBC, nova generacija robota trebalo bi da donese značajna poboljšanja. Iz kompanije navode da će Phantom 2 posedovati takozvane „nadljudske sposobnosti“, dok će njegova nosivost biti dvostruko veća u odnosu na model Phantom MK-1.

To znači da bi novi robot mogao da prenosi znatno veće količine opreme i materijala, čime bi njegova praktična vrednost na terenu bila značajno povećana. Upravo zbog toga kompanija očekuje da naredna faza testiranja pruži jasniju sliku o mogućnostima humanoidnih robota u složenim i opasnim uslovima.

Prvo testiranje Phantom MK-1 pokazalo je i potencijal i ograničenja ove tehnologije. Ipak, činjenica da su humanoidni roboti već stigli do zone borbenih dejstava ukazuje da razvoj autonomnih sistema ubrzano prelazi iz laboratorija u stvarne operativne uslove, dok se pažnja sada usmerava na to da li će unapređeni Phantom 2 uspeti da prevaziđe nedostatke svog prethodnika.