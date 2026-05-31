Američka vojska je spremna da nastavi borbe u Persijskom zalivu ako bude potrebno i bolje je pozicionirana da to učini nego prvog dana sukoba, rekao je novinarima u subotu ministar odbrane Pit Hegset.

Američki predsednik Donald Tramp razmatra preliminarni sporazum kojim bi se otvorio Ormuski moreuz i započeli nuklearni pregovori sa Iranom, ali nije dao nikakve naznake odluke nakon što se u petak sastao sa savetnicima.

Američka vojska je u petak onesposobila brod pod gambijskom zastavom koji je išao ka Iranu ispalivši projektil u njegovu mašinsku sobu, objavila je u subotu Centralna komanda SAD.

Hezbolah je ispalio baraž raketa i vatre dronova na severni Izrael, primoravajući škole da se zatvore, a bolnica da se preseli pod zemlju.

Kako izraelske trupe napreduju dalje u južni Liban, vojska je upozorila na intenzivirane napade ove militantne grupe koju podržava Iran.

Izraelska vojska zauzela strateško utvrđenje u južnom Libanu tokom napada na Hezbolah

Izraelske trupe zauzele su strateški zamak Bofor, koji su izgradili krstaši, u južnom Libanu, objavile su danas Odbrambene snage Izraela (IDF).

"Severna komanda je pokrenula komandnu operaciju sa velikim kopnenim snagama. Operacija se fokusira na uspostavljanje kontrole nad visoravnima Šeba i područjem Vadi al-Suluki, na produbljivanje ciljanog udara protiv Hezbolaha i na uništavanje centralne terorističke infrastrukture uspostavljene na visoravnima pod iranskom upravom, koju su saboteri koristili za upravljanje borbom i izvršenje brojnih zavera", rekla je portparolka IDF, potpukovnik Ela Vaveja, u objavi na društvenoj mreži Iks.

IRGC presreo i uništio američki dron iznad iranskih teritorijalnih voda

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je danas presreo i uništio američki dron MQ-1 koji je ušao u teritorijalni vazdušni prostor iznad teritorijalnih voda Irana sa očiglednom neprijateljskom namerom, raspoređujući napredne rakete protivvazdušne odbrane kako bi odmah oborio letelicu.

Kancelarija za odnose sa javnošću je saopštila da je dron, koji pripada američkoj vojsci, otkriven u trenutku kada je ušao u iranski vazdušni prostor u ranim jutarnjim satima, prenosi agencija Mehr. Sistemi protivvazdušne odbrane IRGC-a su odmah ciljali bespilotnu letelicu naprednim raketama zemlja-vazduh pre nego što je mogla da izvrši planiranu operaciju.

Američka vojska onesposobila brod pod gambijskom zastavom za koji tvrdi da je išao ka iranskoj luci

Američka vojska je u petak onesposobila brod pod gambijskom zastavom koji je plovio ka Iranu ispaljivanjem projektila u njegov mašinski prostor, saopštila je danas Centralna komanda SAD.

CENTCOM je saopštio da je M/V Lijan Star bio na putu ka iranskoj luci u Omanskom zalivu kada je američka vojska izdala „više od 20 upozorenja“ da krši američku blokadu iranskih luka.

„Američki avion je onesposobio brod ispaljivanjem projektila Helfajer u mašinski prostor broda nakon što posada Lijan Stara nije postupila u skladu sa uputstvima“, saopštio je CENTCOM na X. „Brod više ne plovi ka Iranu.“

