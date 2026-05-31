Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da Evropa podstiče ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da priča prazne priče o navodnim metama na beloruskoj teritoriji.

Lukašenko je to rekao reagujući na izjavu Roberta Brovdija, komandanta u ukrajinskim snagama bespilotnih sistema, da je Kijev identifikovao 500 meta u Belorusiji za napade.

"Možda i jesu naznačili 500 ciljeva – hvala što imamo 500 ciljeva za njih. Mi imamo jedan cilj, veoma ozbiljan, sa tačnim koordinatama, sasvim blizu Belorusije. Oni to takođe razumeju. To je prvo. Kao drugo, to je brbljanje predsednika, neka mi Vladimir Aleksandrovič oprosti zbog toga, ali to je prazna priča", rekao je Lukašenko u razgovoru sa novinarima na kraju samita EAEU u Astani, prenosi beloruska državna novinska agencija Belta.

Lukašenko je rekao da zna da ukrajinski vojnici ne žele rat protiv Belorusije jer razumeju da je to još 1.500 kilometara dodatnog fronta.

Priznao je da "često razmišlja o tome zašto Zelenski govori na ovaj način" i podsetio da Belorusija razgovara sa Amerikancima, da je stav predsednika Donalda Trampa jasan i ispravan, ali da se istovremeno i Evropljani oglašavaju o Ukrajini.

"Ukoliko bi se zaista izveo vojni napad na teritoriju Belorusije, sukob u Ukrajini bi dobio potpuno drugačiji karakter. Neću da preciziram, sami razumete o čemu je reč", poručio je Lukašenko.