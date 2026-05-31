Reč je o veoma retkoj astronomskoj pojavi – pun Mesec biće istovremeno i plavi Mesec i mikromesec.

Mikromesec je naziv za situaciju kada se pun Mesec poklopi sa trenutkom kada se Mesec nalazi u apogeju – najudaljenijoj tački svoje eliptične putanje oko Zemlje.

To znači da je praktično na najvećoj mogućoj udaljenosti od naše planete.

Najmanji mikromesec ove godine

Jedan od razloga zbog kojih večerašnji pun Mesec izaziva toliko pažnje na društvenim mrežama jeste činjenica da će to biti najmanji mikromesec u 2026. godini.

„Neposredno nakon zalaska Sunca, pun Mesec će izgledati nešto manji i tamniji nego obično“, naveli su urednici bloga „Astronomska fotografija dana“.

„Zapravo, večerašnji mikromesec biće najudaljeniji, najmanji i najtamniji Mesec ove godine.“

Ovog meseca pun Mesec nastupa u trenutku kada će se nalaziti na udaljenosti od čak 406.368 kilometara od Zemlje, objasnio je astronom Dejvid Dikenson za portal Universe Today.

Retka kombinacija sa plavim Mesecom

Večerašnji mikromesec biće i takozvani plavi Mesec.

U ovom slučaju, termin „plavi Mesec“ označava drugi pun Mesec koji se pojavljuje u istom kalendarskom mesecu. Prema podacima NASA-e, plavi Mesec se obično javlja jednom u dve do tri godine.

Međutim, da se plavi Mesec poklopi sa mikromesecom veoma je retka pojava.

Sledeći plavi Mesec je 2053.

Iako će se sledeći mikromesec dogoditi već narednog meseca, a sledeći plavi Mesec krajem 2028. godine, naredni plavi mikromesec nećemo videti sve do 2053. godine“, navodi blog „Astronomska fotografija dana“.

Poslednji put kombinacija mikromeseca i plavog Meseca viđena je u oktobru 2020. godine, rekao je Dikenson, prenosi abc.net