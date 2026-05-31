Pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji dovešće do poljoprivredne krize u mnogim zemljama alijanse, kao što svi, uključujući i Nemce, znaju, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Kroseto.

- Svi znaju, uključujući i Nemce, da je ovo veoma teško. Ne samo politički, već i zato što... bi to odmah izazvalo veoma ozbiljnu poljoprivrednu krizu u mnogim zemljama EU - primetio je u intervjuu za list Korijere dela Sera.

Kroseto je dodao da je to zbog veličine i ekonomskog sistema Ukrajine. Niko, rekao je, uključujući i Nemačku, ne bi mogao sebi da priušti takvu krizu.

Prema njegovim rečima, alternativa pristupanju Ukrajine EU mogla bi biti uspostavljanje, nakon završetka ukrajinskog sukoba, velikog panevropskog odbrambenog sistema, koji bi uključivao i Veliku Britaniju, Norvešku i balkanske zemlje.