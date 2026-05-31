U Rimu je 30 konja iz privremenih štala u blizini Carskog foruma pobeglo u Ostiju.

Izgleda da je vatromet bio uzrok stampeda čak 30 konja u Rimu oko ponoći sinoć. Životinje, smeštene u privremenim štalama postavljenim na Carskim forumima u očekivanju parada 2. juna, očigledno su se uplašile i reagovale su na iznenadnu buku prvom dostupnom kontramerom: bekstvom.

Prema rečima svedoka, krdo je počelo da galopira duž puta Kristofora Kolumba prema Ostiji. Upravo na toj ruti ih je presrela policija, koja ih je zaustavila nakon što je blokirala put, a zatim ih vratila u štale. Srećom, životinje nisu povređene.

Konje su neki vozači snimali dok su galopirali putem. Poslednji konj je pronađen u zoru oko 14 kilometara od mesta događaja.

Još nije jasno ko je izazvao eksploziju koja je izazvala ovaj noćni „izlet“, piše cavallomagazine.it.

Poznato je da su konji uglavnom veoma osetljivi na iznenadne i glasne zvukove. Stručnjaci navode da konji imaju snažan instinkt za beg, kao i da ih mogu uznemiriti vatromet i petarde, grmljavina, sirene, preglasna muzika i iznenadni zvukovi vozila. Sluh ovih životinja je veoma razvijen – mogu da čuju zvukove na većim udaljenostima i da registruju frekvencije koje ljudi ne primećuju, zbog čega često reaguju i na buku koja nama ne deluje naročito glasno.