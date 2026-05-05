Bitka za kontrolu nad jednom od najvažnijih naftnih arterija sveta već je počela. Američke snage pokrenule su operaciju otvaranja Ormuskog moreuza, dok istovremeno presreću iranske rakete, obaraju dronove i uništavaju napadačke čamce koji ciljaju trgovačke brodove. Prema informacijama koje prenosi BBC, dva broda pod američkom zastavom već su uspela da prođu kroz moreuz u okviru operacije nazvane „Projekat sloboda“.

Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalne trgovine naftom i gasom, praktično je blokiran otkako su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije (IMO), čak 20.000 mornara i oko 2.000 brodova ostalo je zarobljeno u Persijskom zalivu od početka sukoba.

Operacija pod paljbom i pretnje iz Teherana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su države „iz celog sveta“ tražile pomoć SAD kako bi njihovi brodovi napustili blokirani moreuz. Kako prenosi BBC, Tramp tvrdi da će američke snage „bezbedno usmeravati brodove“ kroz opasnu zonu, nazivajući to humanitarnim potezom.

– Mnogi od tih brodova ostaju bez hrane i osnovnih uslova za život posada – poručio je Tramp.

Sa druge strane, Iran oštro odbacuje ovu operaciju. Ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da Teheran ima potpunu kontrolu nad moreuzom i zapretio napadom na svaku stranu vojnu silu koja uđe u zonu. Kako prenosi BBC, on je „Projekat sloboda“ nazvao „projektom zastoja“, ističući da vojno rešenje ne postoji.

Šta ovo znači i šta sledi

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da u operaciji učestvuju razarači sa navođenim raketama, više od 100 vazdušnih i pomorskih platformi, uključujući bespilotne sisteme, kao i oko 15.000 vojnika. Admiral Bred Kuper naveo je da su brodovi iz čak 87 zemalja trenutno zaglavljeni u regionu.

Ipak, ključna dilema ostaje: da li će SAD samo davati instrukcije brodovima ili će ih aktivno vojno pratiti. Kako upozorava BBC, upravo ta odluka može odrediti da li će doći do direktnog sukoba sa Iranom.

Situacija je dodatno zakomplikovana kontradiktornim informacijama sa terena. Dok američka strana tvrdi da su brodovi uspešno prošli, iranska Revolucionarna garda negira da je ijedno plovilo napustilo moreuz. U međuvremenu, prijavljeni su napadi dronovima na tankere u blizini Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i potapanje manjih iranskih čamaca od strane američkih helikoptera.

Stručnjaci upozoravaju da je scenario dalje eskalacije vrlo verovatan. Grant Ramli, analitičar za Bliski istok, izjavio je za BBC da bi osiguravanje slobodnog prolaza moglo zahtevati „kinetičku opciju“ – direktnu upotrebu vojne sile.

To u praksi znači otvoreni rat.

Nitja Lab iz instituta Četam haus ocenjuje da je operacija „ekstremno rizična“ i da ukazuje na to da SAD trenutno ne žele pregovore, već kontrolu situacije silom.

U širem kontekstu, razvoj događaja u Ormuzu može imati ogromne posledice po globalno tržište energenata, cene goriva i političku stabilnost širom sveta. Svaki naredni potez može dodatno podići tenzije i gurnuti region u otvoreni sukob velikih razmera.

Sledeći dani biće presudni.