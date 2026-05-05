On je istakao da su postojali pokušaji organizovanog delovanja, ali da su oni osujećeni pravovremenom reakcijom države.

-Petog oktobra 2000. godine bilo je dogovoreno kako će da se preobuku i šta će da urade. Sve slično kao što je bilo planirano za 15. mart 2025. godine.

Imamo snimak razgovora policijskog komandanta koji obučava svoje policajce kako da pređu na drugu stranu i koju uniformu da nose. Međutim, mi smo to dobili ranije i pripremili smo se, pa smo uspeli da ih onemogućimo.

To su, prema našim informacijama, pripremali ranije. Taj komandant više nije na toj funkciji. Mi smo sve to dobili pre 15. marta i znali smo šta se sprema.

Oni nisu smeli da krenu u realizaciju plana, jer su 13. marta shvatili da postoji narod koji će da im se suprotstavi.