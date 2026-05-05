Projektna dokumentacija sugeriše da je čitav dizajn podređen očuvanju niske uočljivosti i maksimalnoj integraciji sa stelt platformama.

Dizajn prilagođen stelt lovcima

Prema dostupnim podacima, raketa bi trebalo da bude kraća od četiri metra i prečnika manjeg od 0,85 metara. Takve dimenzije nisu slučajne, već odgovaraju unutrašnjim odeljcima za oružje kineskih lovaca pete generacije.

J-20 i J-35 koriste te odeljke kako bi nosili naoružanje bez narušavanja svog radarskog potpisa. Raketa koja se uklapa u taj prostor može biti lansirana bez potrebe za spoljnim nošenjem, što omogućava da avion ostane teško uočljiv sve do trenutka napada.

Aerodinamički koncept prikazan u dokumentima uključuje kombinovano telo sa krilima, V-rep i nazubljenu izduvnu mlaznicu. Ovakva rešenja smanjuju radarsku refleksiju, dok V-rep istovremeno pomaže u kontroli leta i prikrivanju toplotnog potpisa izduvnih gasova.





Napredne stelt i infracrvene karakteristike

Poseban fokus stavljen je na smanjenje infracrvenog zračenja. Sistem uključuje četiri mlaznice koje ubrizgavaju hladan vazduh u izduvne gasove, čime se smanjuje njihova temperatura i vidljivost za senzore.

Ključni delovi motora dodatno su zaklonjeni spoljnim strukturama, kako bi se najtoplije tačke sakrile od detekcije. Uz to, oko motora je postavljen izolacioni sloj koji ograničava širenje toplote na ostatak konstrukcije.

V-rep dodatno zaklanja izduvne gasove iz određenih uglova, pa ceo sistem koristi više slojeva zaštite kako bi smanjio šanse za otkrivanje, kako radarom tako i infracrvenim senzorima.

Domet, brzina i strateški značaj

Prema projektnim parametrima, raketa bi bila podzvučna, sa brzinom krstarenja od oko 0,71 Maha i maksimalnom brzinom od 0,75 Maha. Domet od oko 1.330 kilometara omogućava lansiranje sa velike distance, izvan dometa većine protivvazdušnih sistema.

Ovakav profil leta predstavlja kompromis: manja brzina smanjuje toplotni i akustični potpis, čime se povećava šansa da raketa ne bude otkrivena.

U poređenju sa američkom raketom AGM-158C LRASM, kineski koncept rešava ograničenje dimenzija. LRASM je prevelika za unutrašnje odeljke lovaca poput F-35 ili F-22, zbog čega se mora nositi spolja, što povećava uočljivost aviona.

Manje dimenzije kineske rakete omogućavaju da i avion i naoružanje ostanu skriveni tokom celog prilaska cilju. Takva razlika može imati značajan uticaj na način upotrebe stelt avijacije u potencijalnim pomorskim sukobima.

Ako se razvije i uvede u operativnu upotrebu, ovakvo oružje moglo bi da predstavlja ozbiljan izazov za protivničke flote, posebno za udarne grupe nosača aviona u zapadnom Pacifiku. Ipak, stvarni efekti zavisiće od toga kako će se sistem pokazati u praksi, nakon testiranja i eventualne serijske proizvodnje.