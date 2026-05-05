-Izbori su veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio, država nije igračka, a izbori su izuzetno važni jer se tada bira budućnost. Birajući svoju budućnost, morate da izaberete ljude koji će na najbolji način da čuvaju i štite interese zemlje. To nije jednostavno.

Pripremio sam jedan tekst koji će izaći za dan ili dva, jedan težak programski tekst koji nije lako ispuniti. Neko će reći: „Pa zašto to ranije niste uradili?“ Jesmo, uradili smo mnogo toga još od 2014. godine. Prošao je jedan ekonomski ciklus koji je bio izuzetno uspešan i govorimo o stvarnim rezultatima.

Ali promenom okolnosti u svetu, vi morate da menjate stvari, da ubrzavate, da raskrštavate sa nekim starim pristupima. U programskom smislu biće zanimljivo da ljudi pročitaju to što pišem, upravo završavam.

Izbori su trenutak istine za svakoga ko se bavi politikom, ali pre svega su pitanje budućnosti zemlje i ljudi, a ne lične sudbine bilo koga od nas. To je pitanje miliona ljudi u ovoj zemlji.

Narodi su često gubili i države i svoju suštinu zbog loših odluka na izborima. Zato su izbori strašno važni. Izbori nisu kafanska odluka uz piće. Od izbora zavisi sve – od posvećenosti, marljivosti, dobrih planova i programa.