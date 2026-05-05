Sva aktuelna dešavanja sukoba na Bliskom istoku – 67. dan pratite u našem blogu UŽIVO:
Hegset: Primirje sa Iranom nije završeno, ali Teheran treba da postupa oprezno
Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da primirje sa Iranom nije završeno, ali da Teheran treba da postupa oprezno.
Hegset je, takođe, rekao da je američka operacija zaštite komercijalnih brodova od Irana u Ormuskom moreuzu privremena i da Vašington ne traži sukob, prenosi Rojters.
UAE ograničavaju vazdušni prostor nakon iranskog napada
Ujedinjeni Arapski Emirati uveli su ograničenja vazdušnog saobraćaja, dozvoljavajući letove samo određenim rutama do 11. maja, uz istovremeno aktiviranje protokola za vanredne situacije, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo u NOTAM obaveštenju.
Ove mere dolaze svega dva dana nakon što su vlasti ukinule ranije bezbednosne mere i proglasile vazdušni prostor sigurnim.
Evropi je zaprećeno; "Možemo vas udariti, a kad to uadimo..."
Tvrdolinijaški političar Irana Hosein Šariatmadari, blizak pokojnom iranskom ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima, izjavio za konzervativni iranski dnevnik Kajhan da "vojne baze onih evropskih zemalja koje se stave na raspolaganje Americi mogu i moraju postati legitimne mete naših vojnih napada".
Šariatmadari, koji je i ranije zauzimao tvrde stavove o nuklearnom sporazumu i bilo kakvom dogovoru sa SAD-om, tvrdeći da je "Evropa ranjiva na bilo kakve potencijalne napade Islamske Republike i praktično nema nikakvu sposobnost da im se odupre".
U svojoj kolumni napisao je da evropske zemlje "znaju da ih možemo pogoditi, a kad to učinimo, udaramo snažno".
Iran bliži nuklearnoj bombi nego što se mislilo; "Za manje od godinu dana..."
Američke procene pokazuju da Iran i dalje može do nuklearne bombe za manje od godinu dana, uprkos napadima SAD i Izraela i višemesečnom sukobu.
Pakistan osudio napade Irana na UAE
Premijer Pakistana Šehbaz Šarif, čija zemlja posreduje između Sjedinjenih Država i Irana, osudio je napade raketama i dronovima na civilnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
Kako je saopšteno, UAE su u ponedeljak presrele više iranskih raketa i dronova, a pogođena je i jedna naftna luka.
Teheran upozorava SAD: Tek smo počeli
Predsednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Teherana u prošlomesečnim razgovorima sa Sjedinjenim Državama Mohamed Galibaf optužio je Vašington da kršenjem primirja ugrožava bezbednost plovidbe i energetski transport u Ormuskom moreuzu.
U objavi na mreži Iks, nakon pokretanja američkog vojnog plana "Projekat Sloboda", Galibaf je naveo da se "nova jednačina u Ormuskom moreuzu učvršćuje".
"Bezbednost plovidbe i transport energenata ugroženi su od strane SAD i njihovih saveznika kršenjem primirja i blokadom. Međutim, njihovi zli postupci neće uspeti", poručio je.
Dodao je da je "nastavak postojećeg stanja nepodnošljiv za Ameriku, dok Iran tek počinje".
Upozorenje IDF stanovnicima s juga Libana
Dok je pažnja javnosti usmerena na Ormuski moreuz, sukobi Izraela i Hezbolaha nastavljaju se u Libanu.
Izraelske odbrambene snage (IDF) jutros su pozvale stanovnike dva mesta na jugu Libana da se evakuišu, navodeći da su, zbog "kršenja sporazuma o primirju od strane Hezbolaha", "prinuđene da deluju snažno".
IDF je prethodno optužio tu grupu, koju podržava Iran, da je izvela dva minobacačka napada na njihove snage na jugu Libana. Hezbolah se tim povodom za sada nije oglasio.
Teheran: Projekat Sloboda je projekat ćorak
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je da "nema vojnog rešenja za političku krizu", nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da su američke snage "potopile" sedam iranskih brzih čamaca.
"Događaji u Ormuskom moreuzu jasno pokazuju da ne postoji vojno rešenje za političku krizu", naveo je na mreži Iks.
Cene nafte skočile nakon iranskog udara na energetsku infrastrukturu Emirata
Cene nafte su porasle nakon iranskog raketnog udara na energetsku infrastrukturu Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak i nastavka eskalacije u Ormuskom moreuzu.
Cena nafte tipa "brent" porasla je za pet odsto i kretala se na nivou od 113 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI za tri odsto, na oko 105 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.
Energetska infrastruktura i tankeri su ponovo pogođeni ovakvom situacijom, što predstavlja produbljivanje krize zbog poremećenog globalnog snabdevanja i potencijalnih ekonomskih posledica.
UAE su saopštile da su presreli nadolazeće rakete, kao i da je došlo do požara u naftnom čvorištu Fudžejra.
To je jedan od prvih velikih udara na infrastrukturu u poslednjih nekoliko nedelja, dok je jedan tanker takođe pogođen dronovima u blizini moreuza.
Teheran je dodao da je ispalio upozoravajuće hice na brodove američke mornarice koji su se približavali tom području.
Događaji su usledili nakon plana američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi plovidbu kroz Orumski moreuz i pomogne nasukanim brodovima.
Centralna komanda SAD saopštila je da su dva broda pod američkom zastavom prošla dok se nastavljaju pokušaji za ponovno otvaranje saobraćaja u pomenutom prolazu.
Požar u glavnoj zoni naftne industrije UAE nakon napada dronom
U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela tri iranske rakete iznad svojih voda, saopštile su vlasti UAE.
Požar je izbio u zoni naftne industrije u emiratu Fudžejra, a hitne službe su odmah raspoređene da ugase požar.
Iz Kancelarija za medije Fudžejre je saopšteno da su tri indijska državljanina lakše povređena i prebačena u bolnicu.
Ministarstvo odbrane UAE je saopštile da su snage presrele tri rakete, dok je četvrta pala u more. Vlasti UAE su danas izdale upozorenja putem mobilnih telefona u Dubaiju i Abu Dabiju o mogućnosti raketnih napada.
Napad nije prvi put da je energetska infrastruktura u Fudžajri bila meta, pošto je napad dronom 14. marta ranije pogodio luku, izazvao požare i doveo do privremene obustave dela operacija utovara nafte.
Fudžejra je bila ključna za izvoz nafte UAE tokom rata sa Iranom, jer se nalazi na kraju naftovoda Abu Dabi, koji prenosi sirovu naftu iz unutrašnjih polja do Omanskog zaliva, zaobilazeći Ormuski moreuz.
Napadi na UAE su prekinuli period relativnog mira u regionu od 8. aprila kada je stupio na snagu prekid vatre između Vašingtona i Teherana.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata izdalo je upozorenje o potencijalnoj raketnoj pretnji i pozvale građane da potraže skloništa.
"Zbog trenutne situacije, potencijalnih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližoj obezbeđenoj zgradi, držite se podalje od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva", navodi se u obaveštenju poslatom građanima Dubaija i Šardže putem SMS poruke, prenosi Galf njuz.
Danski brod prošao kroz Ormuski moreuz uz zaštitu SAD
Danska brodarska i logistička kompanija "Mersk" potvrdila je da je jedan od njenih brodova prošao Ormuski moreuz uz američku vojnu zaštitu i da su svi članovi posade "bezbedni i nepovređeni".
Brod "Alijansa Ferfaks", bio je u Persijskom zalivu kada je rat izbio u februaru i "nije mogao da isplovi", navodi se u saopštenju kompanije "Mersk".
"Mersk" je saopštio da ga je "nedavno" kontaktirala američka vojska, koja je "ponudila brodu mogućnost da napusti Zaliv pod zaštitom američke vojske", prenosi Si-En-En.
"Kompanija 'Mersk' izražava zahvalnost američkoj vojsci na profesionalizmu i efikasnoj koordinaciji u omogućavanju ove operacije i raduje se povratku broda Alijanse Ferfaks u svoju normalnu komercijalnu službu", zaključuje se u saopštenju.
"Mersk" je saopštio da je tranzit završen bez incidenata i da je cela posada bezbedna i nepovređena.
Tramp: Biće zbrisani sa lica zemlje
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su snage Sjedinjenih Američkih Država uništile "sedam malih iranskih čamaca" nakon što je Teheran, kako je naveo, gađao više plovila u Ormuskom moreuzu.
Tramp je takođe upozorio Iran da će, ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta "Sloboda", biti "zbrisan sa lica zemlje".
Nemačko Ministarstvo odbrane objavilo je da je mornarica preusmerila je logistički brod "Mozel" (A512) iz Egejskog mora u Sredozemno more, u okviru priprema za moguće raspoređivanje u Ormuzu.
Lider Hezbolaha Naim Kasem rekao je da "nema prekida vatre u Libanu, već se dešava izraelsko-američka agresija, koja je u toku".
Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka izraelskih napada 2. marta u Libanu poginulo najmanje 2.696 osoba, a da je ranjeno 8.264 ljudi.
Komentari (0)