U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela tri iranske rakete iznad svojih voda, saopštile su vlasti UAE.

Požar je izbio u zoni naftne industrije u emiratu Fudžejra, a hitne službe su odmah raspoređene da ugase požar.

Iz Kancelarija za medije Fudžejre je saopšteno da su tri indijska državljanina lakše povređena i prebačena u bolnicu.

Ministarstvo odbrane UAE je saopštile da su snage presrele tri rakete, dok je četvrta pala u more. Vlasti UAE su danas izdale upozorenja putem mobilnih telefona u Dubaiju i Abu Dabiju o mogućnosti raketnih napada.

Napad nije prvi put da je energetska infrastruktura u Fudžajri bila meta, pošto je napad dronom 14. marta ranije pogodio luku, izazvao požare i doveo do privremene obustave dela operacija utovara nafte.

Fudžejra je bila ključna za izvoz nafte UAE tokom rata sa Iranom, jer se nalazi na kraju naftovoda Abu Dabi, koji prenosi sirovu naftu iz unutrašnjih polja do Omanskog zaliva, zaobilazeći Ormuski moreuz.

Napadi na UAE su prekinuli period relativnog mira u regionu od 8. aprila kada je stupio na snagu prekid vatre između Vašingtona i Teherana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata izdalo je upozorenje o potencijalnoj raketnoj pretnji i pozvale građane da potraže skloništa.

"Zbog trenutne situacije, potencijalnih raketnih pretnji, odmah potražite bezbedno mesto u najbližoj obezbeđenoj zgradi, držite se podalje od prozora, vrata i otvorenih prostora. Sačekajte dalja uputstva", navodi se u obaveštenju poslatom građanima Dubaija i Šardže putem SMS poruke, prenosi Galf njuz.