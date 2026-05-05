Istovremeno je upozorio na velike finansijske pritiske zbog globalnih kriza, navodeći da bi Srbija mogla da pretrpi milijardske troškove zbog rasta cena energenata i geopolitičkih sukoba.

Moraćemo da pristupimo ponovnim reformama. Kao što smo to radili ranije, uz saradnju sa Svetskom bankom i drugim partnerima, moraćemo dodatno da se okrenemo deregulaciji. Potrebna nam je manja vlada, manje ministarstava i efikasniji sistem.

Neko će da pita zašto to nije urađeno ranije. Politički trenutak je takav. Niko nije mogao da predvidi pandemiju kovida, rat u Ukrajini, sukobe na Bliskom istoku. Danas se suočavamo sa velikom neizvesnošću, posebno kada je reč o cenama nafte i energenata.

Procene koje radimo zajedno sa MMF-om pokazuju da bismo, ako ovakva situacija potraje još godinu i po dana, mogli da imamo dodatne troškove između milijardu i po i dve milijarde evra. Samo Srbija bi snosila taj teret. Već smo potrošili više od 100 miliona evra.

Cena energenata je izuzetno visoka, ali mi je i dalje držimo pod kontrolom. To nije lako održivo na duži rok. I iz MMF-a nam ukazuju na to, s pravom, jer žele da se obezbedi dugoročna stabilnost i fiskalna disciplina.

Uvek sam smatrao da je važno imati MMF kao kontrolni mehanizam i faktor discipline u vođenju javnih finansija, za razliku od ranijih perioda kada su ga neki želeli van Srbije.