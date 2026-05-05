Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras na televiziji Informer. Vučić govori o najvažnijim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima koja su trenutno u fokusu javnosti.

O datumu izbora

"Odluku o datumu izbora imaćemo za desetak dana," rekao je Vučić.

"Mislim da su izbori veoma važna stvar. Uvek sam govorio da država nije igračka. Morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način da štite interese i države i društva. Pripremam jedan programski tekst koji će da izađe za dva dana. Koji nije lako ispuniti. Udarili smo neke od tih stvari još 2014. Silom prililka zbog dešavanja u svetu morate da raskrstite sa nekim stvarima, da radite..."

"Izbori su trenutak istine, ali je pre svega pitanje za budućnost sudbije ljudi i države. Pitanje miliona ljudi. Neretko su narodi gubili i države lošim odlukama na izborima. Izbori nisu kafanska odluka. Od izbora zavisi sve, i od dobrih planova i programa. Nemam strah, imam strah od Boga i bojazan zbog sbetskih okolnosti za budućnost Srbije, nemam protivnika. Video sam entuzijazam kod njih, kada lepe nalepnice po liftovima. Ali ispod te nalepnice nema sadržana, programa, plana, ničega. Sve je prevara. Imate jednu grupu koja je takozvano građanski orijentisana, ili anti-srpski kako hoćete. I imate drugu grupu koji su još gori od tih antinacionalnih. To su oni koji glume da su veliki nacionalisti, ali ceo život čeznu da ih prime u vosoko društvo sa potpeticama. Pa sad kao našli smo nekog koga zajedno mrzimo, bez obzira što nemamo nikakvu politiku."

"A da li imam objektivne razloge za strahove. Problemi dolaze veliki. Dobili smo stopu inflacije, 3,3% je bila u poslednjem mesecu, u Hrvatskoj 5,5%. U većini zemalja, čak i EU, je veća nego u Srbiji. Na godišnjem nivou me brine, a to je moja poslednja opomena ljudima koji se tim posleom bave, od ministarstva ekonomije, zdravstva... najviše su nam skočile cene lekova. I one nam pokazuju koliko smo bahati i arogantni. A tri puta sam insistirao da se cene smanje. Ljudi hoće da zarade više. Ne smete da im oduzmete marže jer biste imali nestašice lekova. Ali mogli smo ponešto, ali nekoga nije bilo briga. Zato su neki 10 puta išli na odmore, za razliku od penzionera koji ne mogu da prište lekove. Ali to su stvari koje ćemo morati da menjamo."

"Imamo druge stvari, koje će biti problem. Izdvojile su se dve velike sile..."

"Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni. Od 2012. do 2014. i reforme, tri godine izdržati pritisak javnosti gde držite niže plate i penzije da biste zemlju oporavili. Da uđete u period visokog rasta. Mnogo trpeljivosti naroda. Danas kada pitate ljude, ljudi kažu rezultati postoje. Čak i oni koji nas ne vole. Oni priznaju rezultate. Imamo jedan drugi problem. Pravde nije bilo dovoljno, za to je delimično krivica na nama, delimično što morate da poštujete Ustav, samostalnost Tužilaštva. Ali gde imamo najveću krivicu - nije to da li je neko bogat, poštujem bogate ljude ako su pošteno zaradili. Imam problem sa onim što ljudi govore na svakom mestu. Ljudi će na portalu moći da mi prijave sve bahate funkcionere, uključujući i sebe i ljude oko mene. Otkud onome ta i ta tašna, ili te cipere. Ali kada na ono čuveno naše "znaš ti ko sam ja". KAda čujem to pitanje, a čujete ga svakoga dana, i to od bahatih ljudi, onda razumem i svakoga kome nije stalo do rezultata. Na kraju su rezultati najvažniji, ali za poverenje ljudi pobeda nad "znaš ti ko sam ja" je najvažnije."

O radnom vremenu

"Da se vratim. Kina i SAD su se izdvojile i otišle daleko. EU pokušava da prati, pre svega Nemačka, kroz industriju, ali zaostaju. I onda imate 3., 4. i sve ostalo dalje raštrkano. Kada to sve sagledate vidite da je poslednji trenutak da evropa proba da uhvati korak. Može li? Ja mislim veoma teško. Amerikanci su veoma vredni ljudi. Kina zarad povećanja produktivnosti, oni neće smanjenje vremena, već povećanje radnog vremena. Mi u Evropi živimo verovatno najlepšti život."

"Evropi je posebno teško da uhvati korak sa Kinom, nema sindikata, razmaženost kao faktor. I ti ljudi imaju cilj, da se to vrati na to kada su bili dominantna svetska sila u 16. veku. Naš, evropski cilj, je da živimo lepo i hoćemo da to potraje. Da idemo 10 puta godišnje na siti destinacije, 2-3 puta na more. Sa takvom produktivnošću, jel stvarno mislite da možemo da pobedimo Kinu u nečemu. Ili u zemljama gde kažu da radimo 4 dana. "

"Nemci to odlučno razumeju, i neki drugi. Neki ne žele da razumeju i zato polako propadaju. Naša stop rasta je 3 posto, a kod njih ne -0,5. Mi smanjujemo razliku. Mi smo sve bogatiji, a oni po malo bogatiji. Daleko smo mi naravno još, ali radi se o nečem drugom. Moraćemo da pristupimo ponovnim reformama. Dereguliaciji. Manja vlada, manje ministarstava. "

O energiji i data centrima

"Mi cene energenata držimo na silu. Danas mi MMF kaže, sjajna žena, inače MMF je 2011. napustio Srbiju jer su videli da vode državu u propast političari. Ona mi kaže razmisli aleksandre, jer ovo što sečeš akcize sečeš granu fiskalne stabilnosti. Ja joj kažem ok, ako pustimo imaćemo inflaciju kao Hrvatsku. To će nam prouzrokovati nove probleme. Neću ono što smo radili da pojede inflacija."

"MOraćemo da ubrzavamo sa daljom digitalizacijom i robotizacijom. SAD i Danska prekida sa data centrima jer nama dovoljno struje. Ali ima kažu svi, i Mask i drugi. To su data centri. Kragujevac ima najbolju fabriku u Srbiji, to je fabrika inteligencije. Mi imamo prednost jer naša zemlja ima 3 superkompjutera, a ovakve kao mi što imamo ima samo 90."

"Bez data centara nećemo moći da radite ništa u budućnosti, ni robotiku, kapitalne investicije, ništa. Zato sam pitao, kada su SAD pričali LNG. Ako hoćemo da razvijemo jugozapad Srbije, da do Bara dovezu LNG, i da pravimo data centre usput. Sva struja nam ide na hlađenje, a 30% je jeftinije ako pravimo na toj liniji gde bismo dovozili LNG."

"Moramo da sednemo jednom svi zajedno i da se dogovorimo. I za nuklearne elektrane."

"Nafta će ostati trajno skupa, nikad se više neće vratiti na cene koje su bile. Neće se spustiti ispod 90 dolara za barel. Mi moramo da računamo na strašno visoku venu na akontacijama."

Poseta Kini

"Si Đinping će u mesec dana primiti i Trampa, i Putina i mene. To je najvažnija poseta za građane Srbije. Razgovaraćemo o robotici, AI, vojnoj saradnji, ekonomskoj, infrastrukturnoj. Ali i znanju u različitim oblastima. Jedna od stvari koja je najvažnija je kako ćemo da promenimo sistem obrazovanja. Evo im prilika da glasaju za one koji bi da ostave status kvo, ja neću. Ako nešto zameram ovoj vladi, oni su bili pažljiviji prema ovima koji su razbijali zemlju, i oni su sa njima lepo. Čestitam i hvala im na tome. Ali sam očekivao više ambicije da se stvari suštinski promene."

"Kod nas je sve šizofreno. Kada su nam stranci uzeli sve za vreme blokadera, mi sad polako sve vraćamo u svoje ruke, sad i to ne valja. A mi samo hoćemo konkurenciju. Naše firme su danas jače, firme rastu."

"Svi ovi koji lupetaju gluposti, a kojima smo dali plate od 4-5 hiljada evra. Tipa - gde može voz da razvije 250km na sat. On nema pojma, ništa ne znaju. Sve im je zasnovano na zavisti i mržnji. I tu sebi zameram što ih nisam lažno prikazao kao deo uspeha. Što im nismo dali da se hvale tuđim uspehom. 40-.50.000 ljudi je prošlo promenadom za praznike. Ali ti ljudi nisu bili deo tog uspeha, i naravno da će da vam zamere sve."

"Oni će sebe da ubede da su oni izgradili Beograd na vodi, puteve. Oni će da tvrde da sam ja nosio žutu patku. Kao sada za litijum. Istina nije trajna kategorija, već za to morate da se borite. A šta su oni ostavili iza sebe? Da su zviždali vozu dok prolazi..."

O obojenoj revoluciji

"96-7. bio sam u radikalima, ostajao sam duže na poslu. Šešelj ode oko pola 3-3, imao je popodnevni odmor, ja sam ostajao u stranci. Tad su bili oni šetači. Gledao sam ih svaki dan, i video sam koliko je bilo spoljnog uticaja, koliko para je dato za rušenje Miloševića. Svaki dan sam ih gledao kroz prozor u Francuskoj ulici. I tada sam počeo da se pitam. Znao sam da će me moj rad dovesti da obavljam važniju funkciju. 5. oktobra sam gledao kako najgori talog izlazi na površinu."

"Imamo snimak razgovora policijskog komandanta koji obučava policajce kako da promene uniforme i kako da pređu na drugu stranu. To je planirano za 15. mart, mi smo to ranije saznali. Oni nisu 15. smeli da krenu jer su videli da imaju narod preko puta sebe koji su bili spremni da se suprotstave i njima i policiji. Jedini koji nije je komandant Repac, koji je branio ustav zemlje. Svi ostali su pretrčali na drugu stranu. Jedino vojsku nisu mogli da dirnu uopšte."

"Stranci su bili sigurni da je gotovo sve, a ja sam znao da nije. Ja sam vam 12. i 13. rekao da neće biti ništa. Jer sam znao silu naroda koja im se suprotstavlja."

"Država se ruši uvek ljudima iz državnih organa koji su kupljeni. Orbazovanje, pravosuđe. I sad vidite da većina u pravosuđu većina nije na njihovoj strani. Uvek se to izvodilo preko državnih organa."

"Napali su me ovi CINS, BIRK, kako god, kažu evo je fotografija Vučić utovaruje nešto u kargo. I sad me pitaju šta je ovo. Ja im kažem - samo jedan ste videli, bilo je još, i nastaviće se. Jer moram da prehranim radnike i njihove porodice. Da to ne damo onda biste rekli Čačak, Trstenik, sve je ugašeno... A kad radiš šta god uradiš ne valja. Ali morate da znate da smo neka od najmoćnih oružja iz Izraela već dobili, i tek ćemo ih dobiti. Ja se time hvalim i nastaviću to da radim. Tačka. Zato što sam ja predsednik Srbije i radim ono što je dobro za Srbjiu. Zakleo sam se na Ustav, Bogu da ću da radim najbolje za Srbiju. Naša zemlja je 20 puta snažnija nego što je bila. Da nas ista sila napadne kao 99, imali bi 200-250 oborenih aviona. Zato nas niko više neće napasti."

"Imamo obaveštajne podatke i iz Tirane i iz Prištine - znamo da je Zagreb insistirao na osnivanju trojnog pakta protiv Srbije. Ja samo pitam Plenkovića - zašto. Ništa neću da komentarišem njegove izjave, samo nek odogovri zašto su to radili."

O političaru Đokiću

Kad je u pitanju Vladan Đokić, kaže da ga je SNS izabrao jer, kao kad je biran Nenadić, došla su dvojica ministra koja su garantovala za njega.

"On je neko ko voli slavu i voli moć, ja sam razočaran njegovim odnosom prema dijalogu i državi i studentima, njegovom odnosu prema obrazovanju a na ljudima je da to procene. Oni su favoriti, imaju 4 miliona nalepnica. Mi na to ne možemo da odgovorimo. Ne dopada mi se njegovo lice, savršeno čitam ljude. Privatno mi ne treba. Ja se ne plašim.

"Neki ljudi nemaju nikakve ideale, jedini ideal je da smeniš nekoga ko je od tebe bolji? Kad sam odem, svi oni će da se tuku oko nasleđa. Ukoliko SNS ne uredi svoje redove gde ima najboljih domaćina i ubedljiva partija na jugoistoku Evrope, ali imate 20 ili 30 odsto onih koji vole da rašire noge i pokažu svu svoju moć i idu sa rotacijama, a ni ja ne koristim rotacije. I kad čujem da ih uključe, kažem da isključe. Meni vide dva automobila, a vi vidite ljude koji imaju više od mene. Ne možete da im objasnite. Ako se SNS toga ne oslobodi, nestaće. Ne zbog mene, nego nisu razumeli šta narod od njih očekuje. Kad ode Ivica Dačić neće 5 posto moći da sanjaju. Izvinjavam se što im govorim istinu. Ja neću da se to desi SNS-u. Zato što će svi drugi da se svađaju oko mog nasleđa.

Andrija Knežević se uključio u program uživo kako bi pozdravio predsednika.

Vučić ga je pitao da li je uvek raspoložen tako ili samo kad se uključuje u program, te ko ga više sluša: tata ili mama. Pozvao ga je na vilu na Tari, da se prošetaju.

Andrija mu je predložio da odigraju partiju šaha. Vučić je rekao da to mogu na Tari, ali da mu mama ne pomaže.

"Dogovoreno! Mnogo si lep, pametan i vaspitan. Pozdrav za roditelje, celu porodicu i za Baštu - poručio je Vučić Andriji.

O Ekspu

"Znate li koliko čeznem to da ugledam?! Ja kad pričam o tome, ne mogu da sačuvam osmeh na licu. Rekao sam Terziću i Ljajiću, ko ne razume da ljudi traže komfor, možete da imate kakve god hoćete navijače, ko jednom dođe na Nacionalni stadion, teško će dolaziti na druge. Savetujem i jednima i drugima da budu kao Milan i Inter, koji su delili isti stadion, pa ga sad ruše da grade novi.

On je dodao da će se raditi na Partizanovom stadionu zbog Evropskog prvenstva za mlade koje Srbija zajedno organizuje sa Albanijom.

"Daj Bože da nađemo privatnog investitora da uloži 40-50 miliona u Arenu da bi ona zasijala.

Govoreći o izgradnji metroa i protestima protiv toga, rekao je da to možda i može da razume, ali ne može da razume proteste protiv Prirodnjačkog muzeja, akvarijuma, kao i da ljudi zvižde vozu preko novog mosta. Dodao je da će svakome ko živi blizu metro stanice, cena kvadrata porasti za 500 ili 1.000 evra.

O Ognjenu Radonjiću

"Strašan me strah obuzme kada vidim da ovakvi ljudi nekome nešto predaju. Da nije Si Đinping kriv za 61 mrtvog danas u fabrici vatrometa?! - zapitao je Vučić komentarišući Radonjićeve reči kojima tvrdi da je država kriva za smrt ljudi u poplavama, padu helikoptera..."

"Gde vam je na spisku Ranko Panić? Njega se niste setili. Kako su lagali za Kineze, morala da se oglasi i kineska ambasada. Napravili su nam štetu, jer je u Kinu otišao telegram, a oni tamo ne znaju da to priča kreten. Da li sam ja ubio Olivera Ivanovića? Nemaju šta da kažu, osim da mrze sve koji su uspešniji."

O izborima u Mađarskoj

Upitan za one koji su se obogatili pod Orbanom, a onda preko noći pretrčali u Tisu, rekao je:

"Sve kao 5. oktobra. Sve sam pratio s velikom pažnjom. Ljudi uvek zaborave na uticaj onoga što se zove "obojena revolucija". Postoje stvari koje ne znaju ni članovi moje porodice, kroz šta sam prošao 11, 12. i 13.