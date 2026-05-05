Visoki savetnik iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, Ali Akbar Velajati, uputio je oštru poruku američkim marincima, upozoravajući ih na moguće posledice sukoba u Persijskom zalivu.

U objavi na društvenoj mreži Iks, Velajati se direktno obratio posadi američkog ratnog broda „USS Tripoli“, koji se nalazi u regionu, poručivši da su deo političke igre.

„Vi ste statisti u predstavi za sledeće izbore. Vaš predsednik nije uspeo da spase američke snage u prethodnim ratovima“, naveo je Velajati.

Teške optužbe i upozorenja

On je ocenio da američki vojnici snose rizik zbog, kako tvrdi, političkih odluka Vašingtona, upozorivši da bi situacija mogla imati ozbiljne posledice.

„Zaduženi ste da štitite finansijske interese, ali to vas može skupo koštati“, poručio je.

Sukob na ivici eskalacije

Ova izjava dolazi neposredno nakon izveštaja o razmeni vatre između iranskih i američkih pomorskih snaga u blizini Ormuskog moreuza.

Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je naložio operaciju usmerenu na ograničavanje iranske kontrole nad tranzitom kroz ovaj strateški važan pomorski pravac.

Ključna tačka sukoba

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih tačaka za globalnu trgovinu energentima, zbog čega svaka tenzija u tom regionu izaziva veliku zabrinutost na međunarodnom nivou.

Oštra retorika sa obe strane dodatno podiže rizik od eskalacije, dok analitičari upozoravaju da bi svaki novi incident mogao brzo prerasti u širi sukob.

U trenutku kada su odnosi između Teherana i Vašingtona već zategnuti, ovakve poruke dodatno komplikuju situaciju u regionu.