Istakao je i da, uprkos jačanju vojnih kapaciteta, država ostaje opredeljena za mir i stabilnost.
Vratio sam Kosovo za pregovarački sto. Posle 18 godina, od kada je najveći deo razvijenog sveta priznao njegovu nezavisnost, uspeli smo da to pitanje ponovo otvorimo. I dalje postoje problemi, ali smo napravili pomak.
Uz to, naša ekonomija ne pati, već napreduje. Postigli smo značajne rezultate, iako mnogi to ne žele da priznaju.
Danas se često govori o tenziji oko Kosova i pojedini pozivaju na rat. Ja to neću. Mogli bismo danas više nego ranije, ali ne želim rat. Obećao sam građanima mir i želim da zemlja ide napred.
Ranije smo imali zapuštenu i potcenjenu vojnu opremu – prodavali smo sredstva ispod njihove vrednosti ili ih uništavali. Danas je situacija drugačija, imamo značajno bolje kapacitete i obnavljamo resurse.
Ne želim da ulazim u detalje, ali je važno da građani znaju da Srbija danas ima više mogućnosti nego ranije, uz jasnu odluku da se sačuva mir.
