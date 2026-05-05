Istakao je i da, uprkos jačanju vojnih kapaciteta, država ostaje opredeljena za mir i stabilnost.



Vratio sam Kosovo za pregovarački sto. Posle 18 godina, od kada je najveći deo razvijenog sveta priznao njegovu nezavisnost, uspeli smo da to pitanje ponovo otvorimo. I dalje postoje problemi, ali smo napravili pomak.

Uz to, naša ekonomija ne pati, već napreduje. Postigli smo značajne rezultate, iako mnogi to ne žele da priznaju.

Danas se često govori o tenziji oko Kosova i pojedini pozivaju na rat. Ja to neću. Mogli bismo danas više nego ranije, ali ne želim rat. Obećao sam građanima mir i želim da zemlja ide napred.

Ranije smo imali zapuštenu i potcenjenu vojnu opremu – prodavali smo sredstva ispod njihove vrednosti ili ih uništavali. Danas je situacija drugačija, imamo značajno bolje kapacitete i obnavljamo resurse.

Ne želim da ulazim u detalje, ali je važno da građani znaju da Srbija danas ima više mogućnosti nego ranije, uz jasnu odluku da se sačuva mir.