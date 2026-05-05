Tramp je ove navode izneo tokom intervjua u kojem je govorio o pritvorenom hongkonškom biznismenu Džimiju Laju, o čijem slučaju planira da razgovara sa kineskim predsednikom Si Đinpingom kasnije ovog meseca, prenosi Indipendent.

Tramp ponovo prozvao papu zbog Irana

Kada je voditelj sugerisao da bi i papa trebalo da se uključi u pitanje Lajevog pritvora, Tramp je razgovor preusmerio na kritiku poglavara Rimokatoličke crkve.

Pa, papa radije govori o tome da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Mislim da to nije baš dobro - rekao je Tramp.

Američki predsednik potom je dodatno pojačao optužbe.

Mislim da time ugrožava veliki broj katolika i mnogo ljudi. Ali pretpostavljam da je na papi. On misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje - naveo je Tramp.

Tramp i papa Lav XIV, koji je rođen u SAD, poslednjih nedelja sve češće razmenjuju oštre poruke zbog neslaganja oko rata, migracija i spoljne politike. Posebno je u fokus došao Iran, nakon što je papa kritikovao Trampovu izjavu da bi civilizacija u toj zemlji mogla nestati.

Papa je takve poruke ocenio kao neprihvatljive i upozorio da osećaj svemoći podstiče sukobe, uključujući i onaj u Iranu, što je protumačeno kao indirektna kritika američkog predsednika.

Napetosti rastu uoči susreta Rubija i pape

Tramp je ranije uzvratio papinim kritikama, ocenivši ga kao slabog kada je reč o borbi protiv kriminala i lošeg u vođenju spoljne politike. Takođe je naveo da više ceni papinog brata Luisa, za koga tvrdi da podržava njegov slogan „Učinimo Ameriku ponovo velikom“.

Nakon toga, Tramp je objavio i sliku na kojoj je prikazan kao Isus koji leči bolesne, što je izazvalo brojne reakcije, uključujući kritike i među njegovim pristalicama.

Sa druge strane, papa je poručio da nema bojazan od Trampove administracije i naglasio da ne želi direktan sukob sa američkim predsednikom.

Najnovije Trampove izjave dolaze u osetljivom trenutku, jer bi američki državni sekretar Marko Rubio trebalo ove nedelje da se sastane sa papom u Italiji. Portparol Stejt departmenta izjavio je za Ju-Es-Ej tudej da će Rubio boraviti u Rimu od 6. do 8. maja, sa ciljem unapređenja odnosa sa Italijom i Vatikanom.

Očekuje se da će tokom susreta biti reči o Bliskom istoku, a prema pisanju Ju-Es-Ej tudeja, među temama bi mogla da bude i Kuba.