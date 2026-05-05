Stravičan zločin potresao je Indiju kada je mladoženja ubijen tokom sopstvene svadbene povorke, a za napad su osumnjičeni rođaci mlade koji su se protivili tom braku.

Prema navodima policije, incident se dogodio u oblasti Keta Sarai, gde je svadbena kolona mladoženje Azada Binda bila na putu ka mestu venčanja.

Pucnjava usred veselja

Načelnik policije Kunvar Anupam Sing izjavio je da je osumnjičeni Pradip Bind, rođak mlade, zajedno sa saučesnikom stigao na motociklu i otvorio vatru na mladoženju.

Napad se dogodio pred brojnim gostima, a ranjeni Azad Bind hitno je prebačen u bolnicu, gde je podlegao povredama.

„Na osnovu prijave porodice pokrenut je postupak i formirani su timovi za hapšenje osumnjičenih“, naveo je Sing.

Dug sukob dve porodice

Otac ubijenog, Ram Lakan Bind, tvrdi da je sukob između porodica trajao duže vreme i da je i ranije bilo nasilja.

Kako je naveo, u jednom od prethodnih napada zadobio je teške povrede zbog kojih je ostao invalid.

„Napali su nas i ranije. Ovo nije prvi put da smo meta“, rekao je on.

Razlog – protivljenje braku

Prema prvim informacijama iz istrage, motiv napada bio je protivljenje rodbine mlade ovom braku, što je na kraju dovelo do krvavog obračuna.

Policija intenzivno traga za napadačima, dok je slučaj izazvao šok i ogorčenje u lokalnoj zajednici.

Veselje pretvoreno u tragediju

Ono što je trebalo da bude najsrećniji dan u životu mladenaca pretvorilo se u nezapamćenu tragediju, ostavljajući porodicu i goste u potpunom šoku.