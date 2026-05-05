Tri dana uoči Dana pobede, Rusija je uvela najstrože bezbednosne mere usled straha od mogućih napada dronovima, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u svakodnevnom životu građana.

U Moskvi i Sankt Peterburgu ograničen je pristup internetu za milione korisnika, dok su pojedini aerodromi zatvoreni, a sistem funkcionisanja grada doveden u pitanje.

Grad u blokadi

Glavni grad je okićen i pripremljen za proslavu, ali atmosfera je daleko od svečane. Vlasti su podigle nivo bezbednosti na maksimum, a uvedeno je i privremeno primirje.

Građani, međutim, izražavaju zabrinutost.

„Ne mogu da živim u stalnom stresu. Mislim da nas ne štite dovoljno“, rekla je Ekaterina iz Moskve.

Drugi stanovnici imaju još oštrije stavove. „Sada niko nije siguran. Primirje nema smisla“, kaže Evgenij.

Kolaps sistema

Ograničenja su izazvala domino efekat u svakodnevnom funkcionisanju grada. Mnogi servisi su prestali da rade, uključujući i elektronsko plaćanje.

Jedna prodavačica opisala je situaciju rečima: „Ovo je ludilo. Ništa ne funkcioniše, čak ni bankomati. Primamo samo gotovinu.“

Bezbednost ispred svega

Prema dostupnim informacijama, vlasti su odlučile da smanje rizik od potencijalnih napada, posebno tokom velikih okupljanja, što uključuje i vojnu paradu.

Ovog puta, proslava će biti skromnija, bez prikazivanja teške vojne opreme.

Pojačane mere bezbednosti ukazuju na ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih pretnji, ali i na cenu koju građani plaćaju u svakodnevnom životu.

U trenutku kada se očekuje jedan od najvažnijih državnih praznika, život u velikim gradovima funkcioniše pod pritiskom i ograničenjima kakva se retko viđaju.