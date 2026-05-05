Ako ste umorni od beskrajnih pokušaja da u svetu modernog upoznavanja pronađete osobu koja vam zaista odgovara, nije problem u tome što „niste dali dovoljno šansi“ — često je upravo suprotno. Predugo davanje šansi pogrešnim ljudima ume da bude veći problem nego prebrzo odustajanje.

Zato sve više pažnje privlači metoda "spaljenog plasta sena", koju je osmislila Dženi Jang. Suština ovog pristupa je jednostavna: umesto da tražite „iglu u plastu sena“, vi simbolično „spalite plast sena“ — odnosno, brzo eliminišete sve koji očigledno nisu za vas.

Ovaj pristup menja logiku upoznavanja. Umesto pasivnog čekanja da se neko promeni ili da odnos „proradi“, fokus se stavlja na jasne kriterijume i svesno biranje. Drugim rečima, ne ulažete energiju tamo gde već na početku vidite da se ne poklapate u vrednostima, ciljevima ili načinu života.

Velika prednost ove metode je ušteda vremena i emocija. Mnogi ljudi ostaju u odnosima jer veruju u nečiji potencijal, ignorišući realnost. Ovaj pristup vas tera da gledate šta osoba jeste sada, a ne šta bi mogla da postane. Time se smanjuje rizik od razočaranja i emotivnog iscrpljivanja.

U praksi, sve počinje od vas — od jasnog definisanja granica. Šta vam je važno? Šta ne prihvatate? Bez tih odgovora lako se sklizne u kompromise koji dugoročno ne vode nikuda. Sledeći korak je doslednost: ako neko ne ispunjava te osnovne kriterijume, ne tražite opravdanja — jednostavno idete dalje.

Možda zvuči strogo, ali poenta nije u odbacivanju ljudi iz hira, već u poštovanju sopstvenog vremena i emocija. Odlazak iz odnosa koji ne funkcioniše nije neuspeh, već filtriranje — i upravo to vas, bar u teoriji, brže dovodi do osobe koja vam zaista odgovara.