Američki ratni vazduhoplovni avion KC-135 "Stratotanker" nestao je s radara. Proglašeno je vanredno stanje nakon što je aktivirana šifra 7700.

Prema podacima "Flight radar", amerrički vojni avion nestao je iznad Ormuskog moreuza, jednog od najkritičnijih i najnapetijih plovnih puteva na svetu.

Američka vojska podigla je odmah dva vojna helikoptera, iz vazduhoplovne baze Al Udeid u Kataru i u toku je potraga za avionom.

Ovaj incident se dešava usred povećanih tenzija u regionu, sa tekućim operacijama, izveštajima o ometanju GPS-a i pomorskim raspoređivanjem oko moreuza.

Još uvek nema zvanične potvrde od CENTCOM-a o statusu posade ili tačnom uzroku nestanka s radara.

Inače, KC-135 "Stratotanker" koristi se za dopunu goriva iz vazduha i ključna je podrška američkim borbenim avionima koji patroliraju iznad Ormuskog moreuza u jeku rata sa Iranom i blokadom tog ključnog čvorišta za transport nafte i gasa.

