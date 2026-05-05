Američki predsednik Donald Tramp izazvao je burne reakcije nakon što je tokom događaja u Beloj kući, pred prisutnim novinarima, ali i decom, izneo oštre stavove o Iranu i njegovoj ekonomiji.

Odgovarajući na pitanja o ratu i ekonomskim prilikama, Tramp je poručio da je spreman da dodatno destabilizuje iransku ekonomiju kako bi ostvario političku pobedu.

„Njihova valuta je bezvredna. Inflacija im je ogromna... ne mogu da plaćaju svoje vojnike“, rekao je Tramp, ocenjujući američke sankcije kao „ogromne“ i „efikasne“.

Sporne tvrdnje o ekonomiji

Iako su njegove izjave izazvale veliku pažnju, pojedini analitičari navode da nisu sve procene u potpunosti precizne. Ipak, ističe se da Iran već duže vreme prolazi kroz ozbiljne ekonomske izazove, uključujući pad vrednosti nacionalne valute i visoku inflaciju.

Prema dostupnim podacima, inflacija u Iranu krajem marta bila je nešto ispod 54 odsto.

Napetosti i protesti

Ekonomska kriza u toj zemlji dovela je i do protesta početkom godine, koje su vlasti ugušile, a prema pojedinim izveštajima, bilo je i žrtava.

Tramp se osvrnuo i na tržište nafte, navodeći da je očekivao da cena barela dostigne i do 300 dolara, iako je najviši zabeleženi nivo bio oko 126 dolara.

Izjava američkog predsednika dodatno je podigla tenzije između Vašingtona i Teherana, dok stručnjaci upozoravaju da oštra retorika može imati šire političke i ekonomske posledice.

U trenutku kada globalna situacija ostaje napeta, svaka poruka lidera velikih sila dobija dodatnu težinu i pažnju javnosti.