Planovi Velike Britanije da zajedno sa saveznicima iz severne Evrope formira novu vojno-pomorsku grupaciju usmerenu ka Baltičkom regionu izazvali su ozbiljne reakcije i upozorenja iz Moskve, navodi kineski portal Sohu.

Prema tim navodima, London razmatra stvaranje pomorskog saveza na osnovu modela Zajedničkih ekspedicionih snaga (JEF), koje okupljaju deset evropskih država. Cilj bi bio jačanje prisustva i sposobnosti reagovanja u severnoj Evropi i Baltičkom moru.

Fokus na Kalinjingrad

U analizama se posebno ističe da pojedini vojni scenariji uključuju i simulacije blokade Kalinjingrada – ruske eksklave između Poljske i Litvanije, koja ima veliki strateški značaj zbog izlaza na Baltičko more i prisustva ruskih vojnih snaga.

Takvi scenariji, prema ocenama analitičara, za Moskvu predstavljaju izuzetno osetljivo pitanje.

Upozorenja iz Rusije

Ruski zvaničnici su ranije jasno poručivali da bi svaki pokušaj blokade Kalinjingrada bio shvaćen kao ozbiljna pretnja nacionalnoj bezbednosti.

U decembru prošle godine, predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi takvi potezi mogli dovesti do ozbiljne eskalacije sukoba.

Prema ruskoj doktrini odvraćanja, država zadržava pravo na odgovor u slučaju ugrožavanja teritorijalnog integriteta i bezbednosti.

Nova pomorska struktura

Ideja o novoj vojnoj grupaciji dolazi iz Londona, gde je prvi morski lord Gvin Dženkins krajem aprila izjavio da se razmatra formiranje dodatnog partnerstva koje bi dopunilo postojeće NATO strukture.

Ovaj format bi, prema njegovim rečima, omogućio brže reagovanje u kriznim situacijama, ali i veću koordinaciju među državama severne Evrope.

U JEF okviru već učestvuju Velika Britanija, Danska, Island, Letonija, Litvanija, Holandija, Norveška, Finska, Švedska i Estonija.

Sve učestalije vojne vežbe i najave novih bezbednosnih inicijativa dodatno komplikuju odnose između Rusije i zapadnih zemalja.

Dok jedni tvrde da je reč o jačanju odbrane i stabilnosti regiona, drugi upozoravaju da takvi potezi mogu povećati rizik od direktne konfrontacije.

U takvom okruženju, svaka nova inicijativa ili vojni manevar dobija širi značaj i dodatno podiže nivo napetosti u Evropi.