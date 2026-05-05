Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi sukob sa Iranom mogao da potraje još dve do tri nedelje i ocenio da su SAD već pobedile.



Tramp je tokom razgovora sa novinarima odbio da kaže da li je primirje sa Iranom okončano nakon što je Iran gađao Ujedinjene Arapske Emirate, ali je naveo da bi rat mogao da se nastavi još dve ili tri nedelje.

"Svi su na dnu mora"

- Pa, to ne mogu da vam kažem - rekao je Tramp na pitanje da li je primirje završeno.

- Ili ćemo postići pravi dogovor ili ćemo veoma lako pobediti. Sa vojnog stanovišta, mi smo već pobedili. Znate, čuli ste me da to govorim milion puta, a i drugi to kažu. Imali su 159 brodova... sada nemaju nijedan. Svi su na dnu mora - rekao je Tramp.

Tramp nije želeo da potvrdi da li je Iran prekršio primirje, rekavši da će se videti šta će se desiti, ali je istakao vojne kapacitete SAD.

On je rekao da bi sukob mogao da traje verovatno još dve nedelje ili možda tri nedelje, naglasivši da nije pod vremenskim pritiskom.

- Vreme nije presudno za nas - rekao je, uz tvrdnju da rat ima značajnu podršku javnosti.

Naveo je i da SAD imaju kontrolu nad Ormuskim moreuzom operacije "Projekat Sloboda".

- Rekli su da će preuzeti Ormuski moreuz i mislili smo da bi mogli. Mi smo ga preuzeli od njih - rekao je Tramp.