Parlament Rumunije izglasao je danas nepoverenje vladi koju predvodi Ilije Boložan, na inicijativu poslanika Socijaldemokratske partije (PSD), Alijanse za ujedinjenje Rumuna (AUR) i PACE - Prvo Rumunija (PEACE - Romania First).



Za predlog je glasao ukupno 281 poslanik, četiri poslanika su bila protiv, dok su tri glasa bila nevažeća.



Predlog o izglasavanju nepoverenja, pod nazivom "STOP 'Boložanovom planu' za uništavanje ekonomije, osiromašenje stanovništva i nezakonitu prodaju državne imovine", potpisalo je 254 poslanika.

"Ovaj predlog za izglasavanje nepoverenja je lažan, ciničan i veštački. Svaka zemlja, u mnoštvu kriza, pokušala bi da konsoliduje vlade, a ne da ih menja", žalio se Boložan tokom napete debate održane pre glasanja.

Socijaldemokratska partija (PSD) levog centra odigrala je odlučujuću ulogu u uspešnom glasanju o nepoverenju.

Siti oštrih mera štednje Bukurešta, prošlog meseca grupa se povukla iz vlade koju je predvodila Boložanova Nacionalna liberalna partija i najavila da će sarađivati sa krajnje desničarskim Savezom za Uniju Rumuna kako bi smenili premijera.

Ovaj potez je iznenadio grupu Socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu, kojoj PSD pripada.

Nakon što su godinama kritikovali centralno desničarsku Evropsku narodnu partiju zbog sklapanja sličnih saveza sa krajnjom desnicom, događaji u Rumuniji stavili su vodeću centralno levičarsku grupu EU u nezgodan položaj.

Boložan i njegova desnocentrična Nacionalno-liberalna partija su na vlasti od 2025. godine, nakon ostavke bivšeg premijera Marsela Čolakua. Njegovo svrgavanje dolazi manje od godinu dana nakon što su u Rumuniji održani kontroverzni predsednički izbori na kojima je umereni gradonačelnik Bukurešta, Nikušor Dan, pobedio lidera Alijanse za Savez Rumuna, Đorđa Simiona.