Hosein Šarijatmaderi, tvrdolinijaški političar blizak pokojnom iranskom ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima, napisao je u utorak u konzervativnom iranskom dnevnom listu Kajhan da „vojne baze onih evropskih zemalja koje budu stavljene na raspolaganje Americi mogu i moraju postati legitimne i zakonite mete naših vojnih napada“, piše Juronjuz.

Vodeći iranski konzervativac, koji je i ranije zauzimao oštre stavove o nuklearnom sporazumu i bilo kakvom dogovoru sa Sjedinjenim Američkim Državama, dodao je da je „Evropa izuzetno ranjiva na bilo kakve potencijalne napade Islamske Republike i praktično nema kapacitet da im se odupre“.

U svojoj kolumni u Kajhanu, Šarijatmaderi je napisao da evropske zemlje „znaju da ih možemo pogoditi i da, kada to učinimo, udaramo snažno“.

U međuvremenu, u utorak je predsednik iranskog parlamenta Mohamad Baker Galibaf koji je predvodio iransku delegaciju u jedinoj rundi pregovora održanoj u Islamabadu i koga su neki videli kao Trampovu preferiranu opciju za postizanje sporazuma objavio poruku na mreži X u kojoj je govorio o „konsolidaciji nove jednačine“ u Ormuskom moreuzu.

Tvrdeći da je nastavak trenutne situacije nepodnošljiv za Sjedinjene Američke Države, dok Iran „još nije ni počeo“, Galibaf je naveo da je „bezbednost pomorskog saobraćaja i tranzita energije pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika ugrožena kršenjem primirja i uvođenjem blokade“.

– Njihove smicalice će, međutim, uskoro biti obuzdane – dodao je.

Eksplozija na jugu Irana

U međuvremenu, terenski izveštaji iz Irana ukazuju i na porast tenzija.

U utorak ujutru, agencija Mehr izvestila je o požaru u luci Dajer u provinciji Bušer.

Pozivajući se na Madžida Omranija, šefa vatrogasne službe luke Dajer, agencija je navela da su „u ovom trenutku dva trgovačka broda od fiberglasa zahvaćena požarom i da vatrogasci rade na njegovom stavljanju pod kontrolu“.

On je rekao da uzrok incidenta neće biti poznat dok se gašenje požara u potpunosti ne završi, te da će dodatne informacije biti objavljene naknadno.

Istovremeno, više stanovnika južnog Irana, koji imaju poteškoće sa pristupom internetu, objavilo je poruke na društvenim mrežama u kojima navode da su se čule eksplozije u Bandar Abasu i na ostrvu Kešm.

Telegram kanal Vahid Onlajn takođe je izvestio da je primio poruke od više stanovnika provincije Hormozgan koji tvrde da su čuli eksplozije.

Euronews nije mogao nezavisno da potvrdi ove navode.