Sudansko vojno rukovodstvo je optužilo Ujedinjene Arapske Emirate i Etiopiju za direktno učešće u napadima na teritoriju Sudana, navodeći ono što je opisalo kao dokumentovane dokaze o operacijama dronova pokrenutih sa etiopskog tla.

Na konferenciji za medije, sudanska vojska je saopštila da su tri drona 1. marta izvela „neprijateljske vazdušne napade“ sa aerodroma u Bahir Daru, gađajući više regiona, uključujući države Beli Nil, Plavi Nil, kao i Severni i Južni Kordofan. Takođe je navedeno da je sudanska protivvazdušna odbrana oborila jedan od dronova 17. marta. Analiza letelice, zajedno sa komunikacijom sa njenim proizvođačem, pokazala je da dron, identifikovan serijskim brojem S88, pripada Ujedinjenim Arapskim Emiratima i da je upravljan sa teritorije Etiopije, prema navodima vojske.

Sudan tvrdi da je taj dron izvodio ponovljene napade u oblastima uključujući Kurmuk u državi Plavi Nil i delove Kordofana, pre nego što je oboren severno od El Obeida.

Vojska je takođe navela da je od 1. maja nadalje još jedan dron lansiran iz Bahir Dara ušao u sudanski vazdušni prostor i bio praćen do oblasti Džabal Avlija, gde je gađao Međunarodni aerodrom u Kartumu i okolne lokacije pre nego što je neutralisan.

Sudanski zvaničnici opisali su navodne akcije Etiopije i Ujedinjenih Arapskih Emirata kao „direktnu agresiju“ i kršenje suvereniteta Sudana i međunarodnog prava. Dodali su da su oružane snage Sudana spremne da odgovore na svaku pretnju.

Predstavnik Sudana pri Ujedinjenim nacijama, Amar Mahmud, upozorio je neimenovane zemlje na njihovu umešanost u sukob u Sudanu. U objavi na svom zvaničnom nalogu na mreži X napisao je: „Ko god pomaže da zapali požar u kući svog suseda, neminovno će videti kako se plamen širi i na njegovu.“

Etiopija negira umešanost i optužuje Sudan za finansiranje secesionista

Etiopija je odgovorila na optužbe, odbacujući ono što je nazvala „neosnovanim optužbama“ sudanskih oružanih snaga. Ministarstvo spoljnih poslova Etiopije saopštilo je da su izjave iznete na konferenciji za medije sudanskih vojnih zvaničnika neosnovane i podrivaju dugogodišnje veze između dve zemlje.

„Narodi Etiopije i Sudana dele istorijsku i trajnu vezu prijateljstva“, navelo je ministarstvo, dodajući da je Adis Abeba pokazala uzdržanost uprkos, kako su naveli, „teškim kršenjima“ njenog teritorijalnog integriteta i nacionalne bezbednosti povezanih sa građanskim ratom u Sudanu.

Etiopija je optužila neimenovane aktere uključene u sukob u Sudanu da koriste borce Narodnog oslobodilačkog fronta Tigraja (TPLF) kao plaćenike. Takođe je tvrdila da su sudanske oružane snage tim borcima pružale oružje i finansijsku podršku kako bi olakšale upade duž zapadne granice Etiopije.

Ministarstvo je dalje navelo da postoji „obilje pouzdanih dokaza“ da Sudan služi kao baza za anti-etiopske snage. Tvrdi se da su optužbe sudanskih zvaničnika motivisane „spoljnim pokroviteljima“ koji sprovode sopstvene interese.

U martu ove godine, Ministarstvo spoljnih poslova Sudana saopštilo je da je pratilo dronove koji su navodno ulazili u njegov vazdušni prostor iz Etiopije tokom februara i početkom marta, opisujući te incidente kao „neprijateljske akcije“ koje krše njegov suverenitet. Prema navodima ministarstva, dronovi su izvodili napade unutar sudanske teritorije, što je označeno kao „akti agresije i kršenje teritorijalnog integriteta Sudana“.

Iako je umešanost Ujedinjenih Arapskih Emirata u rat u Sudanu široko dokumentovana, uz brojne izveštaje koji ukazuju na duboku i kontinuiranu podršku Abu Dabija Snagama za brzu podršku (RSF), uloga Etiopije tek je nedavno počela da dolazi u fokus. Za razliku od delovanja UAE, koje je predmet opsežne međunarodne pažnje, uključenost Etiopije postepeno izlazi na videlo, uz nove dokaze i izveštaje koji ukazuju na njen sve veći uticaj u sukobu.

U Etiopiji postoji kamp za obuku vojnika RSF-a

Istraga agencije Rojters pokazala je da je Etiopija dozvolila tajni vojni kamp za obuku namenjen pripremi hiljada boraca za podršku RSF-u, što potencijalno predstavlja prvi potvrđeni direktan angažman u građanskom ratu u Sudanu. Pozivajući se na više etiopskih, diplomatskih i bezbednosnih izvora, istraga navodi da se kamp nalazi u regionu Benišangul-Gumuz, blizu sudanske granice, gde se regruti obučavaju za raspoređivanje dok se borbe intenziviraju u južnom Sudanu. Nekoliko izvora, uključujući visokog etiopskog zvaničnika, tvrdi da su Ujedinjeni Arapski Emirati finansirali izgradnju i obezbedili obuku i logističku podršku.

Izvori navode da su većina regruta Etiopljani, uz borce iz Sudana i Južnog Sudana, a neki su, kako se navodi, već prešli u Sudan kako bi pomogli operacijama RSF-a. Dodatna satelitska analiza pokazala je da je kamp izgrađen na raskrčenom šumskom zemljištu u blizini grada Menge, sa vidljivim šatorima, vozilima i znakovima daljeg širenja. U blizini, radovi na aerodromu Asosa, udaljenom oko 53 kilometra, uključuju nove hangare, unapređene piste i infrastrukturu za koju se veruje da podržava operacije dronova, što su etiopski zvaničnici navodno opisali kao deo širih vojnih priprema za odbranu i kontrolu duž zapadne granice.

Uloga Etiopije dolazi do izražaja u trenutku kada Adis Abeba produbljuje veze sa Abu Dabijem. Premijer Abij Ahmed postao je jedan od najbližih saveznika UAE u regionu. U ranim fazama sukoba u Sudanu pokušao je da posreduje između zaraćenih strana. Međutim, kako se sukob razvijao i kako se širilo učešće regionalnih aktera, Etiopija je sve više uvučena u njega. Kada su se pojavili izveštaji o bazi u Benišangul-Gumuzu, visoki etiopski zvaničnici nagovestili su da neće ostati „posmatrači“ u sukobu.

Rusija i Ukrajina na istoj strani

Ono što je naročito interesantno u ovom sukobu je činjenica da su neki tradicionalni saveznici na suprotnim stranama i podržavaju suprotne strane.

Još više iznenađuje činjenica da Rusija, Ukrajina, Turska, Iran i Saudijska Arabija vojno i finansijski pomažu SAF (regularnu armiju Sudana) u ratu protiv RSF (paravojnih snaga).

Dok su u isto vreme pojedine od ovih zemalja su ili u stanju otvorenog ili hladnog rata u Sudanu one podržavaju zvaničnu vladu.