Nemačka ne sme da gaji iluzije da može vojno nadjačati Rusiju, poruka je koja se sve glasnije čuje i iz samih nemačkih vojnih krugova, dok politički vrh u Berlinu sve otvorenije govori o jačanju armije i mogućim scenarijima sukoba.

Upravo ta opasna razlika između političkih ambicija i realnog stanja na terenu otvara ozbiljna pitanja o pravcu kojim se Nemačka kreće.

Vad: Imali smo moćne vojske i izgubili

Penzionisani brigadni general Bundesvera Erih Vad, koji je svojevremeno bio i savetnik nemačkog kancelara, upozorava da bi savremeni Berlin morao mnogo pažljivije da čita sopstvenu istoriju.

Njegova poruka je jasna: Nemačka je već dva puta imala moćnu vojsku i dva puta se suočila sa ozbiljnim posledicama pokušaja da se suprotstavi Rusiji. Taj istorijski okvir, kako naglašava, ne sme biti zanemaren u današnjim političkim odlukama.

Vad podseća da su i pre Prvog i pre Drugog svetskog sukoba nemački lideri verovali u snagu svoje vojske, ali da se takva procena pokazala kao pogrešna.

Kada danas političari govore o prodoru duboko na rusku teritoriju uz pomoć savremenih sistema naoružanja, to, prema njegovim rečima, nije ništa drugo nego put ka eskalaciji. A bez realnih vojnih kapaciteta za takav scenario, upozorava, svaka takva strategija nosi ozbiljan rizik.

Istovremeno, Vad ne osporava potrebu da Bundesver bude borbeno spreman i funkcionalan.

Moramo da uzmemo u obzir rusku perspektivu sukoba

Međutim, smatra da izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca o mogućem sukobu sa Rusijom ne vode ka stabilnosti, već ka dodatnom zaoštravanju situacije. Takva retorika, kako ocenjuje, može imati posledice koje Nemačka neće moći lako da kontroliše.

On posebno ističe da bi nemačka politika morala da uzme u obzir i rusku perspektivu, jer se bez toga ne može razumeti šira slika.

Ignorisanje tog faktora, smatra, vodi ka pogrešnim procenama i povećava neizvesnost. U takvom okruženju, svako dalje podizanje tenzija može na kraju dovesti samo do situacije u kojoj će prekid vatre postati jedini izlaz.

U međuvremenu, politički vrh u Berlinu nastavlja da postavlja ambiciozne ciljeve. Kancelar je više puta ponovio nameru da Bundesver postane najmoćnija vojska u Evropi.

Uz to, iz zvaničnih krugova dolaze i procene da bi do većeg sukoba sa Rusijom moglo doći najkasnije do 2030. godine, što dodatno podiže zabrinutost u bezbednosnim analizama.

Stanje nemačke vojske katastrofalno

Međutim, stvarno stanje u nemačkoj vojsci ne prati takve ambicije. Vojni stručnjaci ukazuju na ozbiljan nedostatak ljudstva, što predstavlja ključni problem za bilo kakvo dugoročno planiranje. Bez dovoljnog broja obučenih vojnika, čak i najmodernija oprema ostaje ograničenog značaja.

Dodatni problem predstavlja i upravljanje finansijama. Nemačko Ministarstvo odbrane našlo se pod pritiskom zbog optužbi da nije u stanju da objasni trošenje čak 111 milijardi evra namenjenih za opremanje Bundesvera.

Takve sumnje dodatno potkopavaju poverenje u sposobnost sistema da ispuni postavljene ciljeve.

Sve to zajedno stvara sliku zemlje koja balansira između ambiciozne vojne strategije i realnih ograničenja. Dok političke poruke postaju sve odlučnije, upozorenja iz vojnih i stručnih krugova deluju kao pokušaj da se uvede doza opreza.