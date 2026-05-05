Donald Tramp je optužio papu Lava XIV da "ugrožava veliki broj rimokatolika".

Tramp je napao papu tokom intervjua u kojem je govorio o zatvorenom hongkonškom biznismenu Džimiju Laju, o čemu planira da razgovara sa predsednikom Kine Si Đinpingom kasnije ovog meseca, prenosi ANSA.

Kada je voditelj emisije sugerisao da bi i papa lav XIV trebalo da pokrene pitanje Lajevog pritvora, Tramp je brzo preusmerio razgovor u napad na poglavara Rimokatoličke crkve.

"Pa, papa radije govori o tome da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Mislim da to nije baš dobro", kazao je Tramp.

On je istakao da misli da papa time ugrožava veliki broj rimokatolika i mnogo ljudi.

"Ali pretpostavljam da je na papi. On misli da je sasvim u redu da Iran ima nuklearno oružje i da može da uništi milione rimokatolika", naveo je on.

Tramp se poslednjih nedelja više puta sukobljavao sa papom Lavom XIV, koji je rođen u SAD, pri čemu su njihovi stavovi suprotstavljeni po brojnim pitanjima, od rata do imigracije.

Prošlog meseca papa je kritikovao Trampovu pretnju da će cela civilizacija nestati u Iranu, nazvavši tu izjavu neprihvatljivom.

Papa je, takođe, sugerisao da zabluda svemoći podstiče rat u Iranu i druge sukobe, što je bila prikrivena kritika američkog predsednika.

Kao odgovor, Tramp je papu nazvao slabim po pitanju kriminala i užasnim za spoljnu politiku, dodajući da više voli papinog brata Luisa, za koga tvrdi da je potpuni pristalica njegovog slogana "Učini Ameriku ponovo velikom".

Predsednik SAD je potom objavio sliku sebe kao Isusa koji leči bolesne, koja je izazvala široke kritike i njegovih pristalica.

Papa je, s druge strane, rekao da "nema straha od Trampove administracije" i naglasio da ne želi da ulazi u raspravu sa američkim predsednikom.

Međutim, kako navodi list, Trampov poslednji napad na papu Lava XIV dolazi u osetljivom trenutku, jer državni sekretar Marko Rubio treba ove nedelje da se sastane sa papom u Italiji.

Portparol Stejt departmenta rekao je za USA Today da će Rubio posetiti Rim od 6. do 8. maja, sa ciljem unapređenja "bilateralnih odnosa sa Italijom i Vatikanom".

Očekuje se da će Rubio i papa razgovarati o situaciji na Bliskom istoku, ali prema pisanju USA Today, Kuba je takođe na dnevnom redu.