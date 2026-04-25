Napetost na istoku Evrope dodatno je porasla nakon što su na teritoriji Rumunije pronađeni ostaci dva drona, od kojih je jedan bio natovaren eksplozivom. Incident se dogodio u blizini granice sa Ukrajinom, što je izazvalo hitnu reakciju i podizanje borbenih aviona.

U okrugu Tulča otkriveni su fragmenti letelice, dok su tokom noći u Galacu pronađeni delovi drona koji je nosio eksploziv. Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da u incidentu nije bilo povređenih, ali su oštećeni kuća i bandera.

Eksplozivni dron koji je pao u naseljenom području u Galacu bezbednosne službe su kasnije kontrolisano detonirale, i to na bezbednoj lokaciji udaljenoj oko dva kilometra od mesta udara, na obali jezera Brateš.

Drugi dron pronađen je u blizini farme u naselju Vakarena. Trenutno se ispituje da li je i on nosio eksploziv, dok pripadnici bezbednosnih snaga prikupljaju njegove ostatke i analiziraju poreklo.

Sumnja na napad iz Ukrajine

Prema prvim procenama, oba drona deo su većeg napada izvedenog tokom noći na ciljeve u Ukrajini, a pretpostavlja se da su zalutali ili skrenuli sa putanje i završili na teritoriji Rumunije.

Rumunski premijer Ilie Bolojan oštro je reagovao, navodeći da je reč o ozbiljnom kršenju međunarodnog prava i bezbednosnom incidentu koji ne sme da prođe bez odgovora.

NATO podigao avione

Kao odgovor na situaciju, podignuta su dva britanska borbena aviona „Jurofajter tajfun“ iz baze u Feteštiju, u okviru misije pojačane vazdušne policije NATO-a.

Radarski sistemi pratili su letelice sve do područja ukrajinskog grada Reni, gde su prijavljene eksplozije, dok su stanovnici Galaca prijavili pad nepoznatog objekta.

Rumunija diže uzbunu

Rumunske vlasti osudile su incident i poručile da je reč o narušavanju vazdušnog prostora i ozbiljnoj pretnji bezbednosti.

Ministarka spoljnih poslova Oana Coju pozvala je ruskog ambasadora na razgovor, dok je Ministarstvo odbrane najavilo dodatne mere, uključujući jačanje sistema nadzora i protivvazdušne odbrane duž granice.

Na terenu su i dalje angažovani policija i vojska, koji obezbeđuju lokacije i sprovode istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.