Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević našao se na meti kritika nakon izjava koje su mnogi ocenili kao krajnje neprimerene u kontekstu tragedija koje su potresle Srbiju.

Nakon dve tragedije u maju 2023. godine, u izjavi za N1 rekao je da opozicija nije uspela da iskoristi talas građanskog nezadovoljstva i pretoči ga u političku promenu, što je izazvalo oštre reakcije dela javnosti.

Dok je Srbija tugovala, njegova izjava je u javnosti protumačena kao pokušaj da se politički kapitalizuje na tragediji. Umesto da ovakvi događaji ostanu prostor tišine, poštovanja i odgovornosti, deo javnosti smatra da su time stavljeni u politički kontekst koji mnogi ocenjuju kao neprihvatljiv.

U takvom ambijentu, brojni komentatori upozoravaju da tragedije u kojima su izgubljeni nevini životi ne smeju biti predmet političkih interpretacija niti sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva. Bol porodica i šok čitavog društva, kako ističu, ne mogu i ne smeju biti deo političkih obračuna.

