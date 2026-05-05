Evropi je zaprećeno; "Možemo vas udariti, a kad to uadimo..."

Tvrdolinijaški političar Irana Hosein Šariatmadari, blizak pokojnom iranskom ajatolahu Aliju Hamneiju, koji je ubijen u američko-izraelskim napadima, izjavio za konzervativni iranski dnevnik Kajhan da "vojne baze onih evropskih zemalja koje se stave na raspolaganje Americi mogu i moraju postati legitimne mete naših vojnih napada".

Šariatmadari, koji je i ranije zauzimao tvrde stavove o nuklearnom sporazumu i bilo kakvom dogovoru sa SAD-om, tvrdeći da je "Evropa ranjiva na bilo kakve potencijalne napade Islamske Republike i praktično nema nikakvu sposobnost da im se odupre".

U svojoj kolumni napisao je da evropske zemlje "znaju da ih možemo pogoditi, a kad to učinimo, udaramo snažno".

Iran bliži nuklearnoj bombi nego što se mislilo; "Za manje od godinu dana..."

Američke procene pokazuju da Iran i dalje može do nuklearne bombe za manje od godinu dana, uprkos napadima SAD i Izraela i višemesečnom sukobu.

Pakistan osudio napade Irana na UAE