Prema navodima, Rusija je sinoć i tokom noći izvela napade dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u pograničnom području, pri čemu je radar pratio 15 letelica u dve grupe, preneo je portal Digi 24.

Nijedan dron nije ušao u rumunski vazdušni prostor, ali je u okrugu Tulča poslata uzbuna stanovništvu putem sistema RO-Alert.

Dva aviona F-16 poletela su iz baze u Feteštiju oko 1.10 časova ujutro, nakon što su prijavljene eksplozije na ukrajinskoj strani Dunava, u oblasti grada Izmail.

Vazdušna uzbuna u Rumuniji trajala je do 2.40 časova. Rumunsko Ministarstvo odbrane je navelo da prati situaciju.

