Na kruzeru „MV Hondius“, gde je već troje putnika preminulo najverovatnije od posledica hantavirusa, razboleo se i član posade koji je bio zadužen za medicinsku negu putnika.

Brod je u martu isplovio iz Argentine ka Zelenortskim ostrvima, a tokom putovanja preminuli su bračni par iz Holandije i jedan nemački državljanin. Od tada je luksuzni kruzer zadržan u luci Praja, jer su vlasti Zelenortskih ostrva odbile da dozvole njegovo pristajanje kako bi zaštitile javno zdravlje.

Kompanija Oceanwide Expeditions, u čijem je vlasništvu brod, saopštila je da dva člana posade – Britanac i Holanđanin – imaju akutne respiratorne simptome, različitog intenziteta, zbog čega im je bila potrebna hitna medicinska pomoć. Prema svedočenju putnice Ane Lejn iz Dablina, upravo je oboleli Britanac brodski lekar.

"Sada su brodski lekar i član osoblja ekspedicije bolesni na brodu. Lekar je lečio sve danju i noću, zaista je bio posvećen onome što je radio, bio je sjajan. On je mlađi čovek, Britanac. Bolestan je već nekoliko dana, mislim od četvrtka", rekla je za Irish Times.

U međuvremenu, u toku su napori da se bolesni putnici evakuišu pomoću specijalizovanih aviona, ali tačan plan i vremenski okvir još nisu potvrđeni. Takođe, nije poznato gde će preostali putnici biti iskrcani, pa 149 ljudi iz 23 zemlje i dalje čeka odluku.

Kao moguće destinacije razmatraju se Las Palmas i Tenerife, gde bi putnici prošli medicinske preglede pod nadzorom Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i holandskih zdravstvenih službi, ali konačan plan evakuacije još nije usvojen.

Prema podacima SZO, na brodu je identifikovano sedam slučajeva hantavirusa, uključujući tri smrtna ishoda, jednog kritično obolelog i nekoliko sa blažim simptomima, a postoji i sumnja da je došlo do prenosa virusa među ljudima.

Prvi preminuli bio je 70-godišnji Holanđanin, koji je izgubio život 11. aprila tokom plovidbe. Njegovo telo je kasnije iskrcano na Svetoj Heleni, dok je njegova supruga, koja se ubrzo razbolela, preminula nekoliko dana kasnije. Jedan britanski putnik je u teškom stanju evakuisan u Južnu Afriku, gde mu je potvrđen hantavirus, dok je početkom maja preminuo i putnik iz Nemačke.

Američki bloger Džejk Rozmarin, koji se nalazi na brodu, objavio je emotivan video u kojem je poručio:

"Mi nismo samo priča, nismo samo naslovi, mi smo ljudi. Ljudi sa porodicama, sa životima, sa ljudima koji nas čekaju kod kuće"

Iz kompanije navode da je atmosfera na brodu mirna i da se primenjuju najstrože mere – izolacija, higijenski protokoli i stalni medicinski nadzor u okviru najvišeg nivoa reagovanja.

Iako Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ističe da je rizik za širu javnost nizak, vlasti Zelenortskih ostrva insistiraju da brod ostane usidren iz predostrožnosti. Iskrcavanje putnika nije dozvoljeno, osim za one kojima je neophodna hitna medicinska evakuacija.

Putnicima na brodu naloženo je da se striktno pridržavaju mera izolacije, higijene i zdravstvenog nadzora dok se čeka konačno rešenje krize.