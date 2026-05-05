Donald Tramp postao je predmet šala nakon objave na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Objavio je sliku na kojoj drži nekoliko karata za Uno uz poruku "Imam sve karte", želeći očito da poručiti da ima snažnu pregovaračku poziciju u odnosima sa Iranom.

No mnogi su brzo primetili problem: U Unu pobeđuje onaj ko se prvi reši svih karata, pa igrač koji ih ima najviše zapravo gubi.

Reakcije na društvenim mrežama

Korisnici društvenih mreža brzo su uočili ironiju pa su usledili brojni komentari. "U Unu to znači da gubiš", napisao je Ron Filipkovski.

Profil "The Wu Tang is for the Children" poručio je: "Moroni ni ne znaju da igraju Uno... osoba s najviše karata gubi".

Profil Meidas Touch dodao je: "To je kao da donesete karte za Uno dok protivnik ima skalu".

Objava o Unu samo je poslednja u nizu neobičnih sadržaja koje Tramp deli na internetu. Nedavno je objavljivao i slike generisane veštačkom inteligencijom, među kojima se ističe ona na kojoj je njegovo lice dodato na spomenik Maunt Rašmor.