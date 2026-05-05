Nemačka od 1. jula 2026. uvodi potpuno novi sistem socijalne pomoći koji menja dosadašnji „Bürgergeld“ i donosi značajno stroža pravila za milione korisnika. Nova osnovna sigurnosna naknada ima jasan cilj – da nezaposlene što brže vrati na tržište rada i smanji dugoročnu zavisnost od državne pomoći.

Prema podacima koje prenosi nemački portal Feniks, oko 5,2 miliona ljudi trenutno koristi „Bürgergeld“, dok se procenjuje da je čak 3,8 miliona njih radno sposobno. To znači da će upravo ova grupa biti najviše pogođena novim pravilima, bez obzira na to da li su nemački državljani ili stranci sa dozvolom za rad.

Obavezno traženje posla i lični dolazak u Jobcenter

Jedna od ključnih promena jeste obaveza aktivnog traženja posla za sve koji mogu da rade. Novi sistem ukida mogućnost prvog kontakta na daljinu – svi korisnici moraće lično da se pojave u Jobcentru, gde će se praviti individualni plan zapošljavanja.

Pored toga, nadležne službe mogu uputiti korisnike na obuke, kurseve i programe prekvalifikacije. Cilj je povećanje zapošljivosti, ali i kontrola da li korisnici zaista pokušavaju da pronađu posao.

Kako navodi Feniks, korisnici će morati i da dokazuju svoje aktivnosti – broj prijava za posao može biti precizno definisan, kao i rokovi u kojima moraju biti poslate. Drugim rečima, sistem prelazi sa pasivne pomoći na aktivni nadzor.

Kazne za odbijanje posla i gubitak pomoći

Nova pravila donose i znatno strože sankcije za one koji ne poštuju obaveze. Odbijanje „razumnog“ posla ili učešća u obuci može dovesti do smanjenja naknade za 30 odsto u periodu od tri meseca.

Ukoliko korisnik više puta ignoriše obaveze, kazne se pooštravaju. Ponovljeni izostanci sa zakazanih termina mogu dovesti do dodatnog smanjenja pomoći, dok tri uzastopna kršenja pravila mogu značiti potpuni gubitak naknade na određeni period.

Ipak, kako se navodi, troškovi stanovanja u većini slučajeva i dalje će biti pokriveni direktno, čak i kada se novčana pomoć obustavi.

Šta to znači za građane

Ove promene jasno pokazuju zaokret nemačke socijalne politike – fokus se prebacuje sa podrške na odgovornost. Sistem više neće tolerisati pasivno primanje pomoći, već će zahtevati konkretne korake ka zaposlenju.

Za mnoge korisnike to znači veći pritisak i obavezu da se aktivno uključe u tržište rada. S druge strane, vlasti očekuju da će novi model smanjiti zloupotrebe i ubrzati zapošljavanje.

U narednim mesecima biće ključno kako će se novi sistem primenjivati u praksi, ali je jasno da Nemačka ulazi u fazu znatno strožeg pristupa socijalnoj pomoći.