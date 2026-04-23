Stravičan zločin potresao je Bukurešt, gde je tridesetogodišnja devojka pronađena mrtva u stanu, a za njeno ubistvo osumnjičen je njen partner, 86-godišnji nemački penzioner.

Prema prvim informacijama iz istrage, reč je o emotivnoj vezi koja je trajala gotovo deset godina, uprkos velikoj razlici u godinama, a kobnom događaju prethodila je žestoka svađa koja je, kako se sumnja, prerasla u fizički obračun.

Osumnjičeni starac tvrdi da je reagovao u samoodbrani, navodeći da ga je devojka fizički napala. Prema njegovoj verziji događaja, u pokušaju da se odbrani koristio je štake, kojima joj je nanio smrtonosne povrede. Međutim, istražni organi s oprezom pristupaju ovim tvrdnjama. Prema nezvaničnim informacijama, na telu žrtve uočene su teške povrede u predelu vrata, što ukazuje na brutalnost napada.

Policija je na lice mesta stigla nakon poziva zabrinutih komšija, koji su devojku pronašli bez svesti. Dolaskom hitnih službi konstatovana je smrt, a osumnjičeni je odmah priveden i zadržan na ispitivanju.

Telo nastradale poslato je na obdukciju, dok su naloženi i toksikološki nalazi kako bi se utvrdilo da li je devojka u trenutku smrti bila pod dejstvom opojnih supstanci, što bi moglo rasvetliti okolnosti sukoba. Lokalni mediji navode da je žrtva navodno imala problema sa zavisnošću, ali nadležni ističu da će sve okolnosti biti detaljno ispitane pre konačnih zaključaka.

Alo/Sandžak Danas

