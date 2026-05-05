Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje državljane u Iraku da odmah napuste tu zemlju zbog sve većih bezbednosnih pretnji i aktivnosti milicija povezanih sa Iranom, saopštila je američka ambasada u Bagdadu.

U upozorenju se američkim građanima poručuje da ne putuju u Irak „iz bilo kog razloga“, a onima koji se već nalaze u toj zemlji da je napuste bez odlaganja. Američka ambasada navela je da pretnju predstavljaju, pre svega, iračke oružane grupe povezane sa Iranom.

Vašington upozorava na napade milicija

Bezbednosno upozorenje dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, dok se američki državljani u Iraku pozivaju da izbegavaju mesta koja posećuju stranci, zapadne hotele i objekte koji bi mogli biti meta napada.

Američka ambasada je ranije upozorila da su milicije povezane sa Iranom više puta gađale međunarodnu zonu u centru Bagdada, kao i područja u blizini aerodroma u Erbilu i američkih diplomatskih objekata.

Građanima Sjedinjenih Američkih Država savetovano je da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u konzulat u Erbilu zbog opasnosti od raketnih, dronovskih i minobacačkih napada.

Irak ponovo u centru regionalne krize

Upozorenje Vašingtona dodatno pokazuje koliko se bezbednosna situacija u Iraku pogoršala usled šireg sukoba i pritiska proiranskih grupa na američko prisustvo u regionu.

Rojters je ranije objavio da je Stejt department upozoravao Amerikance u Iraku na moguće napade grupa povezanih sa Iranom, posebno na lokacije koje posećuju stranci, dok su komercijalni letovi iz pojedinih delova regiona bili ograničeni ili nedostupni.

Ovo upozorenje dolazi i nakon niza poteza drugih zemalja koje su svojim građanima preporučile da napuste krizna područja na Bliskom istoku. Ujedinjeni Arapski Emirati su, na primer, nedavno zabranili svojim državljanima putovanja u Iran, Liban i Irak i pozvali one koji se tamo nalaze da se odmah vrate kući.